「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

▲澎湖推出冬日旅遊補助500元活動。（圖／澎湖縣政府）



記者許力方／綜合報導

澎湖縣政府推動冬季觀光，協助業者度過淡季，於11月1日起至2026年1月31日推出「2025冬遊澎湖消費券」活動，只要「非」澎湖籍旅客入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境證明、身分證件及住宿ˇ證明兌換總額500元消費券。

縣府表示，活動期間，凡非澎湖籍旅客入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境證明、身分證件及住宿證明兌換總額500元（100元×5張）消費券，數量有限，兌完為止。消費券使用期限至2026年2月6日止，兌換地點設於澎湖海洋地質公園中心，另增設篤行十村兌換點，並於澎湖機場設置服務台，每日兌換時間為上午8時至下午5時。

縣府指出，消費券等同現金，可用於縣內餐飲、住宿、購物、交通及遊程，擴大適用於各攤商，並可與店家優惠併用，但不得找零或兌換現金。縣府同步簡化業者請款流程，提供每日協助申請及轉送撥款機制，讓店家與攤商無後顧之憂。

縣府25日下午於澎湖海洋地質公園中心舉辦業者說明會，邀集縣內食、宿、遊、購、行產業出席，目前已有超過百家業者登錄參與活動，其中以旅宿（66%）及餐飲（13.2%）為主。活動同時規劃多元體驗，包括超過4000份獎品的抽獎活動，以及特色活動，並提供8大文化場館免費入館，以及「澎湖好行」3條路線與縣內公車免費搭乘服務。

●活動期間

2025年11月1日－2026年1月31日（消費券使用至115年2月6日止）

●領取消費券資格

a.非澎湖籍旅客

b.活動期間入住合法旅宿至少一晚

c.憑入境證明、身分證件、住宿證明即可兌換

●消費券內容

每人500元（100元×5張）

視同現金，可用於餐飲、住宿、購物、交通、遊程、攤商

可與店家優惠併用，不得找零或兌換現金

●兌換地點與時間

澎湖海洋地質公園中心

篤行十村兌換點

澎湖機場諮詢服務台

每日 08:00–17:00

●活動加碼

1. 抽獎超過4,000份獎品（iPad、住宿券、紀念品等）

2. 八大文化場館免費入館

3.「澎湖好行」3路線＋縣內公車免費搭乘

●特色活動

11/1–2026.1/31 媽宮城區走讀導覽

11/8–9 篤行文化音樂漫時光（潘安邦、張雨生故事館重新佈展＋市集）

11/29、12/13 澎湖大行軍健走體驗

11/15–16、12/20–21 澎湖文旅小旅行（南寮美食、成功社區豬舍咖啡）