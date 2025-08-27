　
地方 地方焦點

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

▲▼澎湖縣冬日旅遊補助。（圖／澎湖縣政府）

▲澎湖推出冬日旅遊補助500元活動。（圖／澎湖縣政府）

記者許力方／綜合報導

澎湖縣政府推動冬季觀光，協助業者度過淡季，於11月1日起至2026年1月31日推出「2025冬遊澎湖消費券」活動，只要「非」澎湖籍旅客入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境證明、身分證件及住宿ˇ證明兌換總額500元消費券。

縣府表示，活動期間，凡非澎湖籍旅客入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境證明、身分證件及住宿證明兌換總額500元（100元×5張）消費券，數量有限，兌完為止。消費券使用期限至2026年2月6日止，兌換地點設於澎湖海洋地質公園中心，另增設篤行十村兌換點，並於澎湖機場設置服務台，每日兌換時間為上午8時至下午5時。

縣府指出，消費券等同現金，可用於縣內餐飲、住宿、購物、交通及遊程，擴大適用於各攤商，並可與店家優惠併用，但不得找零或兌換現金。縣府同步簡化業者請款流程，提供每日協助申請及轉送撥款機制，讓店家與攤商無後顧之憂。

縣府25日下午於澎湖海洋地質公園中心舉辦業者說明會，邀集縣內食、宿、遊、購、行產業出席，目前已有超過百家業者登錄參與活動，其中以旅宿（66%）及餐飲（13.2%）為主。活動同時規劃多元體驗，包括超過4000份獎品的抽獎活動，以及特色活動，並提供8大文化場館免費入館，以及「澎湖好行」3條路線與縣內公車免費搭乘服務。

●活動期間
2025年11月1日－2026年1月31日（消費券使用至115年2月6日止）

●領取消費券資格
a.非澎湖籍旅客
b.活動期間入住合法旅宿至少一晚
c.憑入境證明、身分證件、住宿證明即可兌換

●消費券內容
每人500元（100元×5張）
視同現金，可用於餐飲、住宿、購物、交通、遊程、攤商
可與店家優惠併用，不得找零或兌換現金

●兌換地點與時間
澎湖海洋地質公園中心
篤行十村兌換點
澎湖機場諮詢服務台
每日 08:00–17:00

●活動加碼
1. 抽獎超過4,000份獎品（iPad、住宿券、紀念品等）
2. 八大文化場館免費入館
3.「澎湖好行」3路線＋縣內公車免費搭乘

●特色活動
11/1–2026.1/31 媽宮城區走讀導覽
11/8–9 篤行文化音樂漫時光（潘安邦、張雨生故事館重新佈展＋市集）
11/29、12/13 澎湖大行軍健走體驗
11/15–16、12/20–21 澎湖文旅小旅行（南寮美食、成功社區豬舍咖啡）

▲▼澎湖。（圖／澎湖縣政府）

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

「500元消費券」旅遊補助先來了！3條件領取方式曝　可用到明年2月

地方熱門新聞

澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力

澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力

海巡署昨（24）日深夜11時許接獲通報，澎湖籍「順○發2號」漁船於七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，船上1名台籍船長及3名印尼籍船員均無人受傷。同時海巡署雷情掌握，有中國海警船航向事發海域，艦隊分署第一時間派遣安平艦及澎湖海巡隊10038艇前往處置。

福容徠旅澎湖「開幕價」每間2904元起！

福容徠旅澎湖「開幕價」每間2904元起！

市價14億！澎湖海域快艇走私474公斤大麻遭查獲

市價14億！澎湖海域快艇走私474公斤大麻遭查獲

疑食物中毒！竹縣六家國小棒球隊赴澎湖參賽　6人不適棄賽返台

疑食物中毒！竹縣六家國小棒球隊赴澎湖參賽　6人不適棄賽返台

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

