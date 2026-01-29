　
國際

Fed頂住川普壓力未降息　鮑爾：不會喪失央行獨立性

▲▼美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）日前多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）在2026年首次利率決策中選擇按兵不動，在美國總統川普頻頻喊話降息下仍守住立場。聯準會主席鮑爾強調，決策不受政治左右，並對外界揣測獨立性受損的說法予以否認。

綜合法新社報導，聯準會以10票對2票拍板，將政策利率維持在3.50%到3.75%的區間，結果與多數投資人預期一致。兩名投下反對票的聯準會理事，分別是史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）與克里斯多福．華勒（Christopher Waller），主張直接降息1碼以刺激經濟。

▲▼美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

決策守穩利率　少數官員主張降息
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上直言，他不擔心聯準會會被剝奪自主性，「我不認為會發生，也希望永遠不會。」他的說法被解讀為回應外界對政治干預貨幣政策的疑慮。

事實上，聯準會在此前三次例會已連續降息各1碼，主因是官員憂心勞動市場趨緩。米蘭多次對降息力道表達更鴿派立場；華勒則被市場視為未來可能接棒鮑爾的潛在主席人選之一。

▲▼美聯儲主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美聯儲主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

獨立性再受關注　翻修案調查掀波
近期鮑爾曾罕見公開說明，美國司法部正針對聯準會總部高達25億美元的整修工程展開調查。此舉讓外界關注是否牽動政策氛圍，也為聯準會決策蒙上一層政治陰影。

鮑爾則直言，這項調查被他視為美國總統川普不滿貨幣政策方向所找的「理由」，但他重申，聯準會將持續依據經濟數據行事，而非政治壓力，來維持其一向強調的制度獨立。

Fed利率不變！美股漲跌互見　台積電ADR漲近4美元
重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

