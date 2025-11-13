　
國際

關門43天有代價！白宮稱「2關鍵數據」恐消失　Fed盲目決策

▲▼白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）：一切以總統說法為準。（圖／路透）

▲白宮發言人李威特宣稱，政府關門可能導致10月關鍵經濟數據永遠不會發布。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國政府關門43天終於落幕，但白宮12日稍早卻表示，這場政治僵局對政府數據蒐集能力造成持久損害，不僅導致聯準會（Fed）在關鍵決策時期盲目行事，10月就業報告及消費者物價指數（CPI）甚至恐怕永遠不會發布。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）宣稱，政府關門導致「所有經濟數據的發布都將受到永久性損害」，經濟學家、投資人與Fed政策制定者，都因難以獲得關鍵政府數據而無所適從，「民主黨可能已對聯邦統計系統造成永久性損害，10月CPI和就業報告很可能永遠不會發布。」

CNBC報導，CPI、零售業銷售、進出口數據、消費者收支、每月非農就業人口等重要經濟數據，一直都是華爾街的關注焦點，大多數經濟學家原本預期數據只會延後發布，但李維特的說法讓外界開始產生質疑。

▲▼美股,美國股市,華爾街。（圖／路透）

▲政府關門期間，華爾街經濟學家難以取得關鍵經濟數據。（圖／路透）

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）認為，就業數據相對容易補救，因為只需向企業索取具體數字，如果需要的話，勞動統計局（BLS）可以在一次蒐集期間獲得好幾個月的數據。不過，從民眾那裡獲得訊息更加困難，因為只要時機過去了，更細緻的質性研究便難以重現。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）估計，政府關門可能讓第4季GDP減少1.5％，李維特則預估本季經濟成長率下滑多達2%。但大多數經濟學家認為政府關門的經濟影響有限。事實上，高盛還將今年全年度的GDP預測上調至1.3%。

快訊／川普簽了！　美史上最長「政府關門」43天終於結束

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中90歲嬤吃稀飯噎到　倒床上當場身亡
蘋果賣一塊布「要7790元」！　網狂吐槽：擦盤子用的
男友每30分鐘就想大便「曝偷情真相」！　袁艾菲：以為他腸躁
韓媒也傻眼！　狠批樂天桃猿「荒唐的吝嗇球團」
快訊／13:29規模4.2地震　6縣市有感
快訊／新北某國小意外　7歲童手指被夾斷
曾紅遍全台！「滿堂紅」涉詐騙洗錢　跌落神壇關鍵曝
快訊／雨區擴大　4縣市豪大雨特報
堰塞湖溢流19死5失蹤　徐榛蔚首度道歉：責無旁貸
傳美對台關稅「開價介於日韓之間」！　台美磋商進度曝

