關門43天有代價！白宮稱「2關鍵數據」恐消失　Fed盲目決策

▲白宮發言人李威特宣稱，政府關門可能導致10月關鍵經濟數據永遠不會發布。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國政府關門43天終於落幕，但白宮12日稍早卻表示，這場政治僵局對政府數據蒐集能力造成持久損害，不僅導致聯準會（Fed）在關鍵決策時期盲目行事，10月就業報告及消費者物價指數（CPI）甚至恐怕永遠不會發布。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）宣稱，政府關門導致「所有經濟數據的發布都將受到永久性損害」，經濟學家、投資人與Fed政策制定者，都因難以獲得關鍵政府數據而無所適從，「民主黨可能已對聯邦統計系統造成永久性損害，10月CPI和就業報告很可能永遠不會發布。」

CNBC報導，CPI、零售業銷售、進出口數據、消費者收支、每月非農就業人口等重要經濟數據，一直都是華爾街的關注焦點，大多數經濟學家原本預期數據只會延後發布，但李維特的說法讓外界開始產生質疑。

▲政府關門期間，華爾街經濟學家難以取得關鍵經濟數據。（圖／路透）



LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）認為，就業數據相對容易補救，因為只需向企業索取具體數字，如果需要的話，勞動統計局（BLS）可以在一次蒐集期間獲得好幾個月的數據。不過，從民眾那裡獲得訊息更加困難，因為只要時機過去了，更細緻的質性研究便難以重現。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）估計，政府關門可能讓第4季GDP減少1.5％，李維特則預估本季經濟成長率下滑多達2%。但大多數經濟學家認為政府關門的經濟影響有限。事實上，高盛還將今年全年度的GDP預測上調至1.3%。

