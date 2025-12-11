Fed利率連3降！鮑爾放鴿：觀望進一步降息　週五起買400億國債

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布再度調降基準利率1碼，這是今年第三次連續降息。主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上說，聯準會目前採取觀望態度，會根據未來經濟情勢和新數據再評估是否繼續降息。不過同時也宣布週五起開始購買國債。

聯準會（Fed）今天再度下調基準利率1碼，這也是美國今年以來第三次連續降息。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後向媒體表示，目前經濟狀況讓聯準會有空間可以暫時觀察，不會急著繼續調整利率。

鮑爾（Jerome Powell）強調，聯準會會根據最新經濟數據、未來的預測以及潛在風險，來決定是否還要進一步行動。他表示：「我們現在的情勢其實還不錯，可以慢慢來，看看有沒有必要再做出額外調整。」

此外，鮑爾（Jerome Powell）也坦言，這次是否降息的決定並不容易，因為必須在通膨壓力和就業市場表現較弱之間取得平衡。他說：「這不是輕鬆的選擇，我們得認真考慮所有因素，做出最合適的決定。」

另外，聯準會還宣布將恢復購買國債，從週五開始購買400億美元的國債。預計此後購買規模將維持數月高檔，然後可能會大幅縮減。