社會 社會焦點 保障人權

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓男子過去有3次酒駕紀錄，去年10月間他在工作地點飲用4瓶啤酒，下班前又吃了燒酒雞，結果就在下班途中被警方查獲第4次酒駕，因而需要入監服刑6個月。雖然葉男以家中經濟狀況刻苦求情，還強調自己的酒測值只略微高於門檻，也沒有肇事，但仍被高雄高分院法官裁定駁回。

▲▼ 麻油雞。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲葉男第4次酒駕被抓，辯稱是下班前吃了燒酒雞。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

葉男在判決書中主張，去年10月7日上午他在工作地點喝了4瓶啤酒，同日下午下班前雖然沒有喝酒，但有吃燒酒雞，結果在停等紅燈時被警員從後方攔查，並非因為「面帶酒容」遭到攔查，而且他的家庭經濟狀況刻苦，若入監服刑將無人負擔家中經濟，他已經誠心懺悔，此次酒駕距離上次酒駕也過了好幾年，不是短時間內密集再犯，酒測值也僅是略高於門檻，沒有肇事，希望法官能准許撤銷發監。

不過，高雄高分院法官表示，葉男2018年間第1次酒駕，獲得緩起訴處分，沒想到2019年間再犯，不僅被判處有期徒刑3個月，緩起訴處分也被撤銷；他在2020年間第3次酒駕，被判刑5個月，2021年6月執行完畢，2024年10月竟又酒駕上路，被判刑6個月，歷年來共4犯酒駕案件。

法官指出，葉男第3次酒駕已入監執行完畢，出監後卻還是再犯，可見他對於刑罰反應力薄弱，如果再准許易科罰金或易服社會勞動，顯然與立法目的有悖，也不符人民法律感情，難收矯正之效，加上檢方指揮執行並無違法或不當之處，最終裁定駁回，全案不得再抗告。也就是說，葉男確定必須入監服刑6個月。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

