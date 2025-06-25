　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7旬翁倒車撞到等紅燈女駕駛　3關鍵逆轉獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名7旬老翁前年8月間因倒車撞上正在停等紅燈的另一輛車，女駕駛自認疑似出現腦震盪等症狀，雙方因而鬧上法院。老翁一審被依過失傷害罪判處拘役20日，但上訴至二審後，高雄高分院法官提出3個關鍵問題，最終認定證據不足，逆轉改判老翁無罪，全案確定。

▲▼ 高齡駕駛,開車,老人。（圖／VCG）

▲老翁倒車時與停等紅燈的車輛發生碰撞。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，老翁2023年8月間駕駛一輛自用小貨車，打算在高雄市苓雅區三多三路某民宅前倒車駛出，沒想到卻在倒車過程中，撞上正在停等紅燈的另一輛車，導致女駕駛頭部挫傷，疑似出現腦震盪症狀，因而被檢方依涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌起訴。

老翁一審被依過失傷害罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，他不滿判決結果，決定提出上訴。老翁強調，當時他倒車的時速不到5公里，雙方碰撞力道很輕，女駕駛並未受傷。

高雄高分院二審法官認為，老翁倒車雖然有過失，但必須造成女駕駛受傷，才能以過失傷害罪論處；然而，依據當時負責處理此案的警員證稱，「我到現場的時候雙方都在現場，沒有明顯的外傷，我有問過沒有人受傷，無人表示有受傷」，於是警員在道路交通事故現場圖上勾選A3類車禍，並填載「無人受傷」。

法官提到，派出所警員到場後，第一時間便會詢問是否有人受傷，交通隊警員到場後也會再一次確認，如果女駕駛真的有向警員表示出現頭暈症狀，警員應當會製作有人受傷的A2類車禍筆錄，而不是無人受傷的A3類車禍筆錄，女駕駛的證述是否屬實，顯然已有質疑。

再者，法官表示，兩車發生碰撞，碰撞面積範圍僅在車尾處，不是全部車身，也沒有證據可以證明女駕駛的車輛有遭撞到偏移，不論是從撞擊位置或撞擊痕跡來看，都難以認定撞擊力道強大，是否可能造成坐在駕駛座、繫有安全帶的女駕駛頭部撞到車窗玻璃，亦非無疑。

最後是醫院診斷的部分，法官指出，雖然醫院診斷書中記載女駕駛「頭部挫傷（疑腦震盪）」，但根據院方回函，這是因為女駕駛主訴「挫傷後頭痛、頭暈而懷疑頭部有腦震盪」，醫師當下並未到看傷勢，也沒有進行X光或電腦斷層等醫學影像確認，這部分仍缺乏其他積極證據佐證。

最終，法官認為，本案現有證據仍不足以證明老翁有過失傷害的行為，因此裁定撤銷原判決，改判老翁無罪，全案確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電填息！歷經10個交易日　171萬股民鬆口氣
臉書大屠殺！一夜消失至少50社團　網崩潰：沒備份
快訊／新竹一工業大樓起火！濃煙狂竄　上班交通大亂
台中死亡車禍！男騎士不治　27歲重機女頸椎受傷
可口可樂諧音包裝發現地獄哏：感Andy心　網友神回下一句
洪金寶兒媳爆出軌！一夜極樂戰3男　本人緊急回應
24歲男泳池派對溺水「掙扎2分鐘」亡　周圍人都無視
「小龍女」死會！　 深夜牽回小7歲球員全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新竹一工業大樓凌晨起火！焦黑濃煙狂竄　上班交通大亂

車禍遭討維修費　球棒哥喊「洞敲大一點再修」！下場慘了

台中深夜死亡車禍！2機車對撞爛毀　男騎士不治重機女頸椎受傷

快訊／台南白河鐵皮工寮深夜陷火海　警消動員射水灌救

7旬翁倒車撞到等紅燈女駕駛　3關鍵逆轉獲判無罪

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

四海幫「偽鈔教主」起底！　五專畢業成品騙過ATM

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

23秒片控「國道工程車」鬼切　鍵盤柯南揪1疑點

女子在北市街頭錄影　竟遭調查局「違反國安法」約談

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

【泰格與雪兒】誤會大了

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

快訊／新竹一工業大樓凌晨起火！焦黑濃煙狂竄　上班交通大亂

車禍遭討維修費　球棒哥喊「洞敲大一點再修」！下場慘了

台中深夜死亡車禍！2機車對撞爛毀　男騎士不治重機女頸椎受傷

快訊／台南白河鐵皮工寮深夜陷火海　警消動員射水灌救

7旬翁倒車撞到等紅燈女駕駛　3關鍵逆轉獲判無罪

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

四海幫「偽鈔教主」起底！　五專畢業成品騙過ATM

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

23秒片控「國道工程車」鬼切　鍵盤柯南揪1疑點

女子在北市街頭錄影　竟遭調查局「違反國安法」約談

賴清德盼用罷免「打掉雜質」　許宇甄轟：團結說變質為統獨動員

《膽大黨》第二季霸權預定、神戀愛番回歸...木棉花7月新番一次看

快訊／台積電填息！歷經10個交易日　171萬股民鬆口氣

台積電漲15元至1065　台股漲逾220點站上22400

有人是衝鋒戰神！12星座「職場求生術」大解析

大谷翔平有望29日先發戰皇家　兩位「二刀流」夢幻對決受矚！

TOYOTA 60年老車身價「飆漲新台幣2,100萬」！稀有左駕僅跑150公里里程

忠孝東路「一到七段都有房」！地產王爆是引退男歌手 驚人身價曝

快訊／新竹一工業大樓凌晨起火！焦黑濃煙狂竄　上班交通大亂

車禍遭討維修費　球棒哥喊「洞敲大一點再修」！下場慘了

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

社會熱門新聞

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

軍卡輾斃三峽母女！　上兵不認罪判10月

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

情侶違停被攔查　女的被通緝、男的持毒品

屏東德協派出竟將國旗掛反　分局回應了

即／板橋貨車撞進「等紅燈機車群」1重傷1昏迷

起底偽鈔教主呂宜哲　19年後又走老路

高雄某高中鬥毆！頭部連環肘擊打到腦震盪

高雄男90分鐘亂丟15根菸蒂！開罰金額曝

即／國民黨陳貞容100萬交保　涉幽靈連署遭起訴

他控工程車隧道前鬼切　23秒影片曝光

更多熱門

相關新聞

遭超速騎士追撞　駕駛1原因被判5個月

遭超速騎士追撞　駕駛1原因被判5個月

農民阿強（化名）前年1月間駕駛農用曳引機附掛載具，沿著屏東縣新埤鄉台1線內側快車道行駛，卻遭到騎士A男以時速114.3公里從後方追撞，A男身受重傷。一審屏東地院法官認為，阿強的曳引機附掛載具部分沒有加裝反光標誌，於是依過失致重傷罪，判處他有期徒刑5個月；檢方覺得量刑過輕並提出上訴，但日前被高雄高分院法官裁定駁回，全案確定。

他第9次酒駕還闖紅燈　求輕判被打臉

他第9次酒駕還闖紅燈　求輕判被打臉

男5度酒駕不能易科罰金　求情被打臉

男5度酒駕不能易科罰金　求情被打臉

她出差同住人夫嗆正宮　結局反轉慘輸

她出差同住人夫嗆正宮　結局反轉慘輸

欠債貸款又遇詐騙　前公務員逆轉無罪

欠債貸款又遇詐騙　前公務員逆轉無罪

關鍵字：

高雄高分院

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面