7旬翁倒車撞到等紅燈女駕駛　3關鍵逆轉獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名7旬老翁前年8月間因倒車撞上正在停等紅燈的另一輛車，女駕駛自認疑似出現腦震盪等症狀，雙方因而鬧上法院。老翁一審被依過失傷害罪判處拘役20日，但上訴至二審後，高雄高分院法官提出3個關鍵問題，最終認定證據不足，逆轉改判老翁無罪，全案確定。

▲老翁倒車時與停等紅燈的車輛發生碰撞。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，老翁2023年8月間駕駛一輛自用小貨車，打算在高雄市苓雅區三多三路某民宅前倒車駛出，沒想到卻在倒車過程中，撞上正在停等紅燈的另一輛車，導致女駕駛頭部挫傷，疑似出現腦震盪症狀，因而被檢方依涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌起訴。

老翁一審被依過失傷害罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，他不滿判決結果，決定提出上訴。老翁強調，當時他倒車的時速不到5公里，雙方碰撞力道很輕，女駕駛並未受傷。

高雄高分院二審法官認為，老翁倒車雖然有過失，但必須造成女駕駛受傷，才能以過失傷害罪論處；然而，依據當時負責處理此案的警員證稱，「我到現場的時候雙方都在現場，沒有明顯的外傷，我有問過沒有人受傷，無人表示有受傷」，於是警員在道路交通事故現場圖上勾選A3類車禍，並填載「無人受傷」。

法官提到，派出所警員到場後，第一時間便會詢問是否有人受傷，交通隊警員到場後也會再一次確認，如果女駕駛真的有向警員表示出現頭暈症狀，警員應當會製作有人受傷的A2類車禍筆錄，而不是無人受傷的A3類車禍筆錄，女駕駛的證述是否屬實，顯然已有質疑。

再者，法官表示，兩車發生碰撞，碰撞面積範圍僅在車尾處，不是全部車身，也沒有證據可以證明女駕駛的車輛有遭撞到偏移，不論是從撞擊位置或撞擊痕跡來看，都難以認定撞擊力道強大，是否可能造成坐在駕駛座、繫有安全帶的女駕駛頭部撞到車窗玻璃，亦非無疑。

最後是醫院診斷的部分，法官指出，雖然醫院診斷書中記載女駕駛「頭部挫傷（疑腦震盪）」，但根據院方回函，這是因為女駕駛主訴「挫傷後頭痛、頭暈而懷疑頭部有腦震盪」，醫師當下並未到看傷勢，也沒有進行X光或電腦斷層等醫學影像確認，這部分仍缺乏其他積極證據佐證。

最終，法官認為，本案現有證據仍不足以證明老翁有過失傷害的行為，因此裁定撤銷原判決，改判老翁無罪，全案確定。