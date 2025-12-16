李家超北京述職　感謝習近平重視宏福苑火災

▲香港特首李家超去年述職的畫面。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國國家主席習近平16日下午在中南海聽取香港特首李家超述職報告。李家超表示，上月大埔宏福苑火災對社會帶來沉痛打擊，感謝習近平高度重視，向不幸遇難者和殉職消防員致以深切哀悼，並向遇難者家屬和受災市民表達誠摯慰問，指示中央港澳辦積極協調相關單位協助特區政府救援。

李家超提到，衷心感謝習近平和中央政府一直以來對香港特區的關懷和支持。過去一年，香港堅持貫徹「一國兩制」方針，堅定維護國家安全，積極推行以結果為目標的管治文化，深化改革，發展經濟，改善民生。在政府與社會共同努力下，經濟持續發展，政府財政有望在今年由虧轉盈。香港在多方面的國際排名上升，反映香港不斷穩步向前和國際社會對香港的信心。

李家超指出，上月大埔火災對社會帶來沉痛打擊，感謝習近平高度重視，向不幸遇難者和殉職消防員致以深切哀悼，並向遇難者家屬和受災市民表達誠摯慰問，指示中央港澳辦積極協調相關單位協助特區政府救援。內地省市企業以及海內外同胞，紛紛給予支持，送上慰問和捐款。特區政府設立的援助基金，已籌募34億元捐款，這份一方有難、八方支援的情義，他和市民深表感激，特區政府會全力做好災後支援和重建工作。

李家超說，立法會選舉於12月7日成功舉行，反映市民普遍支持政府災後重建和改革向前決心，今年是「十五五」規劃謀篇佈局之年 ，他和團隊會帶領社會抓緊機遇，推動高質量發展，銳意改革，把香港建設得更安全發達，讓市民生活更美好。

習近平說，一年來李家超認真履行職責，帶領特區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港由治及興邁出新步伐，中央對他和特區政府工作充分肯定。

習近平指出，大埔重大火災令人痛心，他再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對家屬和受災同胞表示慰問。

習近平還說，二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展，作出頂層設計和戰略擘劃，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，促進香港長期繁榮穩定，李家超和特區政府要主動對接國家「十五五」規劃，推動香港實現更好發展。