靈鷲山籌建嘉義講堂開辦音樂會　陳冠宇張秀卿感動獻聲

▲▼ 靈鷲山嘉義中心16日將在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦音樂會和特色市集，期冀從一個音符開始，揭開新講堂籌建的序幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

靈鷲山嘉義中心16日將在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦音樂會和特色市集，期冀從一個音符開始，揭開新講堂籌建的序幕，更將音樂化做祈願，讓眾人心願化為現實。而這場由音樂串起的願力饗宴，以開山住持心道法師的慈悲願行為起點，透過舞台上曼妙舞蹈、悠揚樂聲與震撼鼓聲輪番登場，為籌建講堂的夢想加溫。

音樂會表演卡司陣容包括鋼琴王子陳冠宇、知名歌手張秀卿、Tan’a Youth Choir（濁岸迴聲合唱團），以及嘉義響飛直笛合奏團、民族管弦樂團、嘉義中心志工鼓隊與敦煌舞團等，節目多元豐富，從莊嚴梵音到動人曲目，每一段旋律都蘊含深厚願力，展現藝術與信仰的交融，更邀請知名職場作家吳家德老師擔任主持人，節目精彩可期。

心道法師表示，講堂，是心靈的地標，是我們找到本心的所在。」新講堂的建設需要眾志成城，一磚一瓦的背後，是護法善信的善心和汗水，人人發願傳承佛陀法教，情義相挺籌建講堂，為嘉義人鑄造生命的新希望，讓愛在這片土地上持續發光。

嘉義中心監院寶曜法師也指出，未來講堂將是南台灣佛法教育的重要基地，滿載眾生福慧，將成為嘉義人禮佛修行、薰習善念、凝聚善緣的心靈寶地，供奉主尊「成功佛」象徵成就願望、圓滿事業，而嘉義人的熱情護持，就是最美的詮釋，期望大家共襄盛舉，把握願力奉獻、結好緣做善業機會，累積生生世世善的財富。

▲▼ 靈鷲山籌建嘉義講堂16日將在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦音樂會，鋼琴王子陳冠宇及歌手張秀卿等人將出席。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動時間：2025年11月16日（星期日）下午2:00至4:00

活動地點：嘉義大學國際會議廰