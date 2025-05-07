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南韓電信業龍頭「SIM卡之亂」　SK集團會長崔泰源隔19天首度道歉

▲▼南韓電信業龍頭「SK電訊」近來遭駭導致用戶個資外洩疑慮，SK集團會長崔泰源鞠躬道歉。（圖／達志影像）

▲南韓電信業龍頭「SK電訊」近來遭駭導致用戶個資外洩疑慮，SK集團會長崔泰源鞠躬道歉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓電信業龍頭「SK電訊」（SK Telecom）近來爆發資安疑慮，疑似因遭駭客用惡意程式碼攻擊，導致用戶個資存在外洩風險，民眾也因此瘋狂排隊搶著更換SIM卡，甚至引來跳槽潮。對此，SK集團會長崔泰源在事發19天後首度正式道歉，強調此事可能是「國安危機」，不過對於是否能免除解除合約的違約金，他則語帶保留。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓SK集團會長崔泰源今（7）日上午在首爾市中區SK T tower出席記者會，針對4月底以來持續至今的「SIM卡之亂」正式道歉，強調換全面檢討SK集團內部的資安維護系統，並聘請來自外部的專家參與組成情報保護革新委員會。

崔泰源表示，「對於事件發生以後缺乏適當溝通和應對，我認為非常遺憾！包括我在內的經營高層，皆已心痛地反省。未來將會積極配合政府調查，致力於釐清事發原因，並且保證不會再對用戶們造成損失，協助用戶們能更快地更換SIM卡。」

不過，對於現場詢問企業是否願意為用戶免除終止合約的違約金時，崔泰源則持保留態度，「據我所知，公司在討論用戶公平性和法律等相關問題。儘管期盼SK Telecom能夠在召開理事會（董事會）給出令人滿意的交代，但因為我不會理事會的其中一員，所以我在這裡能夠說的話有限。」

崔泰源強調，應該將此次SIM卡的問題提升至國安層級思考，「在此次事件中，我們集團認為不應該是單純的資安問題，而是國防層面的問題！我認為，應該要黨整頓國安體系。畢竟，資安維護的下一步便是國防安全，且和生命緊緊相關。」

SK電訊透露，截至6日下午6時，已有2411萬名用戶加入SIM卡保護服務，至今已有107萬名用戶更換SIM卡，且光是前一天就增加了4萬多人。

►韓SK電訊資安出包！3.4萬人急跳槽　換SIM卡竟害T-money儲值歸零

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