小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

網搜小組／曾筠淇報導

網紅八炯近日在搭乘計程車時，與司機發生了一段關於行動支付的爭論。該名司機一路上大讚中國支付的便利性，但當八炯拿出Apple Pay準備付款時，司機卻表示無法接受這樣的付款方式，讓他忍不住直呼，該司機是台灣「落後」的幫凶之一。貼文曝光後，引起討論。

司機大讚中國支付！八炯卻無法用Apple Pay

八炯在Threads上發文表示，他近日攔了一台計程車，司機一路上「狂吹」中國手機支付有多麼方便。不料，八炯下車前，拿出Apple Pay準備付費，司機卻表示車上沒有機器，只能收現金。

八炯見狀便反問，「其實日本、美國路邊攔的車，早就能刷卡或手機支付了，台灣許多車隊也是。既然覺得這功能方便，怎麼不自己也申請一個？」他直言，既然有管道，但司機卻不申請，那也沒有理由羨慕中國支付方便，畢竟對方也沒有提供讓他方便的服務，「你也是你口裡台灣所謂落後的幫凶之一。」

網友看法不同！有人點出司機不提供該服務的原因

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的是這樣，長輩們常常看新聞說道：你看看人家大陸多進步，科技多先進，然後教他們怎麼手機轉帳，他們直接說步驟太多學不會，那你羨慕人家、嫌棄台灣什麼啦？真的要教你又不學」、「上次還有遇到店家在那邊吹微信跟支付寶多方便，然後說台灣為什麼支付這麼多種？很麻煩，第一次遇到嫌棄選擇多的」。

不過也有網友表示，「拜託，台灣數位支付不盛行根本不是科技進不進步的問題，是商家不想繳稅跟付手續費的問題好嗎」、「我說真的，我之前在計程車派遣公司上班，公司有提供信用卡、悠遊卡等行動支付，但很多司機最後都叫客人付現，為什麼呢？回歸現實層面，使用行動支付司機要扣手續費，司機不願意收入減少，所以就算客人要使用行動支付，司機也不願意給乘客用」。