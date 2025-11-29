　
地方 地方焦點

花蓮明利村長橋排水清疏完成　清出土方2.5萬立方米

▲▼復原受破壞的河道斷面，清疏範圍長近900公尺，清淤土方量約達 25,200 立方公尺。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼原受破壞的河道斷面，清疏範圍長近900公尺，清淤土方量約達25,200立方公尺。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受鳳凰颱風強降雨影響，馬太鞍溪上游因水量暴漲發生溢堤，大量土砂與漂流木沖入萬榮鄉明利村，不僅造成農地淤積、道路受阻，更使長橋排水上游野溪嚴重淤塞，排洪能力大幅下降，威脅居民安全與農業生產。花蓮縣政府即刻啟動緊急清疏處置，野溪清疏作業及周邊環境整理已於28日全數完成。

▲▼復原受破壞的河道斷面，清疏範圍長近900公尺，清淤土方量約達 25,200 立方公尺。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次工程主要清除受颱風挾帶的淤砂與漂流木，復原受破壞的河道斷面，清疏範圍長近900公尺，清淤土方量約達 25,200 立方公尺，大幅提升排水能力，恢復野溪系統暢通，讓地方防汛韌性獲得明顯改善。

▲▼復原受破壞的河道斷面，清疏範圍長近900公尺，清淤土方量約達 25,200 立方公尺。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼恢復野溪系統暢通，讓地方防汛韌性獲得明顯改善。

花蓮縣長徐榛蔚表示，鳳凰颱風所造成的溢堤災情，再次提醒野溪排水設施維護的重要性。本次清疏工程不僅即時排除阻塞也強化面對未來豪雨及颱風的防災量能。作業期間同步兼顧工區安全及居民生活動線，讓工程能在短時間內確實完成，保障地方安全是最重要的目標。

▲▼復原受破壞的河道斷面，清疏範圍長近900公尺，清淤土方量約達 25,200 立方公尺。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

清疏完成後，當地鄉親期盼排洪能力提升後，可減少暴雨再度造成淹水與道路中斷的風險，守護村內農地、生計及生命財產安全。

花蓮縣政府農業處提醒，氣候變遷使極端降雨事件日益頻繁，請居民持續留意天氣預報、溪流水位及可能的豪雨警示，並配合防災疏散與各項安全措施，與縣府共同提升社區的應變能力與安全防護。
 

花蓮明利村長橋排水清疏完成　清出土方2.5萬立方米

相關新聞

明利村連日清淤　精神象徵「紋面阿嬤」重見天日

明利村連日清淤　精神象徵「紋面阿嬤」重見天日

受到鳳凰颱風帶來驚人雨勢與土石流的重創，花蓮縣萬榮鄉明利部落的精神象徵—著名的「紋面阿嬤」雕像，日前被滾滾而下的土石無情淹沒，令部落族人焦急萬分。在花蓮縣政府的積極協調與調集下，縣府團隊不畏艱難，動員重型機具連續兩日不停地趕工清淤，終於讓這座承載著部落歷史與文化意涵的雕像重新完整地呈現在世人面前。

24重機具狂挖　明利村一天清淤2000噸

24重機具狂挖　明利村一天清淤2000噸

完成馬太鞍溪水防堵 「堰塞湖3」不再漫流明利村

完成馬太鞍溪水防堵 「堰塞湖3」不再漫流明利村

馬太鞍溪堤防破口釀淹水　縣府緊急會勘

馬太鞍溪堤防破口釀淹水　縣府緊急會勘

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

