政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固份子　外交部批：戕害人權、逾越法治底線

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對中國國台辦今（7日）宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署陳姓檢察官列為「台獨打手幫兇」事，外交部予以嚴厲譴責，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。

外交部指出，中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範，外交部予以嚴厲譴責，同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。

外交部將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。

▲▼教育部長鄭英耀今天宣布，提高中小學導師職務加給等三項福利。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀。（資料照／記者許敏溶攝）

▼內政部長劉世芳。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼立法院內政委員會審查住宅法修正草案，內政部長劉世芳出席。（圖／記者湯興漢攝）

 
國台辦今（7日）宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責，且禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區。綠委王世堅直言，這實在太無聊了，中共才說希望和平統一，即便台灣反對統一，但希望和平啊！「就以和平統一四個字來講，至少我們同意了兩個字，和平嘛」。王呼籲，不要再公佈這些有的沒有的，「否則我們也來列一列，我隨時可以列十個給他，十大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嘛？」

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：她堅定捍衛中華民國

陸批劉世芳、鄭英耀「煽動分裂國家」　禁兩人進入陸港澳

