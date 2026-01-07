劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固份子　外交部批：戕害人權、逾越法治底線

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對中國國台辦今（7日）宣布將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署陳姓檢察官列為「台獨打手幫兇」事，外交部予以嚴厲譴責，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。

外交部指出，中國政府一再以「跨國鎮壓」及「長臂管轄」蠻橫手段，對我國及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，不僅戕害人權、逾越法治文明底線，也嚴重違反國際法精神及國際人權規範，外交部予以嚴厲譴責，同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，而對於配合中國跨國鎮壓對我國人進行「舉報」行為的國內協力者，均應受到法律制裁。

外交部將持續與政府相關部會密切協調應處，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人安全。

▲教育部長鄭英耀。（資料照／記者許敏溶攝）



▼內政部長劉世芳。（資料照／記者湯興漢攝）