癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

▲ 正子檢查照出甲狀腺癌，聖馬爾定醫院正子造影中心主任門朝陽醫師以自身經歷呼籲早期篩檢。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「我既是醫師，也是病人！」這是天主教聖馬爾定醫院正子造影中心主任門朝陽醫師的親身經歷，他以自身罹患甲狀腺癌的故事為例，呼籲民眾正視癌症的早期偵測，並推薦「正子掃描」作為有效的癌症篩檢工具之一，盼望更多人能因此早期發現、早期治療。

聖馬爾定醫院於2010年引進第一台正子造影掃描儀，門朝陽醫師身為中心主任，決定親自體驗檢查流程，希望能了解病人的感受，也讓醫療團隊更貼近受檢者的需要。沒想到，這個只是「順便檢查看看」的舉動，竟然救了他一命。

當時他發現罹患的是第二期甲狀腺癌，還有一顆淋巴轉移，隨即接受治療，並定期追蹤。如今15年過去，他仍然健康，工作與生活一如往常。

作為一位天天在觀察腫瘤影像的核子醫學科醫師，門朝陽醫師強調「癌症並不可怕，可怕的是太晚發現」，很多癌症在初期沒有明顯症狀，一旦出現身體不適，可能為時已晚。「做一次正子掃描，就像照一面鏡子，把身體的深層問題照出來，能及早發現、及早面對」。

正子掃描並非只用於篩檢，對於甲狀腺癌病患來說，尤其在懷疑復發、但碘131掃描看不清楚的情況下，正子掃描是健保給付下的一項優質檢查選擇。門朝陽醫師進一步補充，甲狀腺癌是相對溫和的癌症，治療時間可以比較從容，也因此更需要精準的診斷來安排最適當的療程。

值得注意的是，甲狀腺癌以女性患者較為常見，男女比例約為1：3，但近年來男性發生率也明顯上升。而此疾病亦與家族基因有關，常見一家人接連被診斷出甲狀腺癌。因此，門朝陽醫師建議，最好的方法就是「全家一起來檢查一下」。

門朝陽醫師說，他15年前發現癌症時，沒有任何症狀，身體一切正常。直到影像出現問題，才知道自己身體裡隱藏著不定時炸彈，還好有早一步檢查，才沒有晚一步遺憾。這番話也再次提醒大家「健康不能等」。

聖馬爾定醫院今年全新升級設備，引進新一代的正子造影掃描儀（AI PET）搭載AI系統，進一步提升檢查的精準度與受檢舒適度，為民眾提供更先進的預防醫學技術，除可針對20幾種常見的癌症進行篩檢，也為失智症的早期診斷提供強而有力的輔助。

為推廣及早期發現、早期治療的防癌健康觀念，聖馬爾定醫院正子造影中心即日起至年底推出優惠專案，民眾可善加利用。洽詢專線：05-2756000轉分機3250、3251。