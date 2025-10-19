　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

癌症篩檢大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」　美最新技術曝光

▲▼捐血，抽血，醫療，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲美國一項最新血液檢測能夠一次檢驗50多種癌症。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

一項革命性的血液檢測技術正式問世，僅需一次抽血就能同時檢驗超過50種不同類型的癌症，為早期癌症診斷帶來突破性進展。這項名為Galleri的檢測由美國製藥公司Grail開發，目前正接受英國國家醫療服務體系（NHS）的臨床試驗驗證。

根據BBC報導，最新發表的北美大型研究結果顯示，Galleri血液檢測能夠識別廣泛範圍的癌症類型，其中四分之三屬於目前完全沒有篩檢計畫的癌症。更令人振奮的是，超過半數的癌症都能在早期階段被驗出，此時正是治療成效最佳、甚至可能完全治癒的黃金時機。

該項研究追蹤了來自美國和加拿大的2萬5千名成年人長達1年的時間，發現每100人中就有近1人檢測呈陽性反應。在這些陽性案例中，有62%後來陸續被診斷出罹患癌症。對於檢測結果為陰性的受試者，超過99%確實沒有罹患癌症。

Galleri檢測的運作原理是偵測從腫瘤脫落並在血液中循環的癌細胞DNA片段。首席研究員、奧勒岡健康科學大學放射醫學副教授納巴維扎德博士（Dr. Nima Nabavizadeh）表示，這些數據顯示該檢測「可能從根本上改變我們對癌症篩檢的做法」。他進一步說明，「這能幫助我們在更早期階段偵測到多種癌症，此時成功治療甚至治癒的機會是最大的。」

當這項血液檢測與現有的乳癌、大腸癌、肺癌和子宮頸癌篩檢計畫結合使用時，整體癌症檢出率提升了7倍之多。

特別值得注意的是，被檢測出的癌症中有四分之三都是目前缺乏標準篩檢程序的類型，包括卵巢癌、肝癌、胃癌、膀胱癌和胰臟癌等。此外，這項血液檢測在9成病例中都能正確識別出癌症的原發部位，為後續治療提供重要指引。

儘管初步結果令人鼓舞，但部分未參與研究的科學家仍呼籲需要更多證據來證明血液檢測確實能降低癌症死亡率。

倫敦癌症研究院轉譯癌症遺傳學教授克萊爾·特恩布爾（Clare Turnbull）指出，「需要來自隨機研究、以死亡率為終點的數據，才能確實證明Galleri檢測的早期偵測是否能轉化為降低死亡率的實際效益。」

這項技術的完整研究結果18日在柏林舉行的歐洲腫瘤內科學會大會上發表，但詳細數據尚未在同行評議期刊上刊登，因為還需要等到一項涉及14萬名英國NHS患者的關鍵性3年期試驗結果出爐，該項關鍵性驗證的結果預計2026年公布。NHS先前已表示，若結果成功，將擴大檢測範圍至100萬人。

Grail公司生物製藥部門總裁庫瑪爵士（Harpal Kumar）稱這些結果「非常令人信服」。他在接受BBC廣播訪問時強調，「絕大多數死於癌症的患者都是因為發現得太晚了。」他解釋，許多癌症在被發現時「已經非常晚期」，因此目標是「轉向早期偵測，讓我們有機會使用更有效、甚至可能治癒的治療方式」。

不過英國癌症研究基金會的納瑟·圖拉比（Naser Turabi）也提醒，仍需要進一步研究來「避免過度診斷那些可能不會造成傷害的癌症」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金針菇出事了！「1舉動」惹怒當地人　粉絲開罵
30女花14萬看BLACKPINK！　到場進不去氣炸
準備公布得獎者！　柯佳嬿「下秒舉動」網讚爆
返家途中「越過黃線」　一家11口遭以軍全數擊殺
豪雨連下一周！　「明後天最劇烈」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣企業高層受邀與川普打高爾夫　台日韓商界大老齊聚海湖莊園

頭幾乎被斬斷！女陳屍廚房、11歲女兒倒血泊　夫返家一看急報警

癌症篩檢大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」　美最新技術曝光

86歲嬤翻滾360度「神級停車」　衝出路面精準降落停車格

返家途中「越過黃線」　加薩一家11口遭以軍全數擊殺

巴基斯坦、阿富汗達成「立即停火協議」！　邊境互轟釀數十死

李成鋼訪美怒嗆「地獄之火」！美財長痛罵他不請自來：精神已失常

普丁通話川普曝「停戰條件」　要求烏克蘭交出頓內茨克

82歲拜登「癌症治療後」首露面！額頭明顯手術刀疤　需旁人攙扶

高市早苗爭取當女首相！維新會談合作「暫不入閣」　僅出任首相幕僚

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

台灣企業高層受邀與川普打高爾夫　台日韓商界大老齊聚海湖莊園

頭幾乎被斬斷！女陳屍廚房、11歲女兒倒血泊　夫返家一看急報警

癌症篩檢大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」　美最新技術曝光

86歲嬤翻滾360度「神級停車」　衝出路面精準降落停車格

返家途中「越過黃線」　加薩一家11口遭以軍全數擊殺

巴基斯坦、阿富汗達成「立即停火協議」！　邊境互轟釀數十死

李成鋼訪美怒嗆「地獄之火」！美財長痛罵他不請自來：精神已失常

普丁通話川普曝「停戰條件」　要求烏克蘭交出頓內茨克

82歲拜登「癌症治療後」首露面！額頭明顯手術刀疤　需旁人攙扶

高市早苗爭取當女首相！維新會談合作「暫不入閣」　僅出任首相幕僚

台灣企業高層受邀與川普打高爾夫　台日韓商界大老齊聚海湖莊園

《野原廣志午餐流派》動畫日本爆紅？外媒「大叔設定」強烈共鳴

個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝

韓籍男遊客住西門町某旅社　凌晨遭澳籍旅客闖入強吻…警方回應了

頭幾乎被斬斷！女陳屍廚房、11歲女兒倒血泊　夫返家一看急報警

已有強降雨！蘇花路廊和仁至崇德路段　不排除預警性封閉

古林睿煬關鍵先發搭檔「完封勝捕手」　軟銀變陣小心第一棒

桃園Xpark冬季換裝2階段亮相　萬聖觸摸箱、冬季戀愛燈光秀一次看

癌症篩檢大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」　美最新技術曝光

《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」：贏也點得到

Lulu坐陳漢典、阿達中間！　逼問吳宗憲：200萬準備好了？

國際熱門新聞

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

泰女全裸陳屍日本按摩店！死因曝

女買自家公司股票變富婆　滾出8億退休金

誤入停火線　巴勒斯坦一家11口遭以軍擊殺

全美「無王日」反川示威　川普回應了

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

女被男子「背後熊抱拖走」　監視器拍下畫面

孟加拉首都機場重大火警　所有航班停飛

窮怕了！緬甸人組團「赴印度賣腎」

別再抖內！千萬級實況主曝「破12億元收益」

他裝盲50年詐領3557萬補助　影帝級騙術被戳破

31歲迪士尼鐵粉疑「園區內輕生」　陳屍飯店

俄提「蓋海底隧道」連接美國　川普回應了

更多熱門

相關新聞

李成鋼怒嗆「地獄之火」　美財長：精神失常

李成鋼怒嗆「地獄之火」　美財長：精神失常

李成鋼則威脅，若美國不依照要求行事，將引發「地獄之火」（hellfire）。

普丁開停戰條件　要烏克蘭交出頓內茨克

普丁開停戰條件　要烏克蘭交出頓內茨克

82歲拜登癌症治療後首露面！額頭手術疤曝

82歲拜登癌症治療後首露面！額頭手術疤曝

美軍研發「空氣取水」黑科技！　重塑戰場後勤模式

美軍研發「空氣取水」黑科技！　重塑戰場後勤模式

數百萬人上街反川　高球名將米克森暗酸拜登

數百萬人上街反川　高球名將米克森暗酸拜登

關鍵字：

癌症篩檢血液檢測早期治療新技術北美要聞癌症血液

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面