癌症篩檢大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」　美最新技術曝光

一項革命性的血液檢測技術正式問世，僅需一次抽血就能同時檢驗超過50種不同類型的癌症，為早期癌症診斷帶來突破性進展。這項名為Galleri的檢測由美國製藥公司Grail開發，目前正接受英國國家醫療服務體系（NHS）的臨床試驗驗證。

根據BBC報導，最新發表的北美大型研究結果顯示，Galleri血液檢測能夠識別廣泛範圍的癌症類型，其中四分之三屬於目前完全沒有篩檢計畫的癌症。更令人振奮的是，超過半數的癌症都能在早期階段被驗出，此時正是治療成效最佳、甚至可能完全治癒的黃金時機。

該項研究追蹤了來自美國和加拿大的2萬5千名成年人長達1年的時間，發現每100人中就有近1人檢測呈陽性反應。在這些陽性案例中，有62%後來陸續被診斷出罹患癌症。對於檢測結果為陰性的受試者，超過99%確實沒有罹患癌症。

Galleri檢測的運作原理是偵測從腫瘤脫落並在血液中循環的癌細胞DNA片段。首席研究員、奧勒岡健康科學大學放射醫學副教授納巴維扎德博士（Dr. Nima Nabavizadeh）表示，這些數據顯示該檢測「可能從根本上改變我們對癌症篩檢的做法」。他進一步說明，「這能幫助我們在更早期階段偵測到多種癌症，此時成功治療甚至治癒的機會是最大的。」

當這項血液檢測與現有的乳癌、大腸癌、肺癌和子宮頸癌篩檢計畫結合使用時，整體癌症檢出率提升了7倍之多。

特別值得注意的是，被檢測出的癌症中有四分之三都是目前缺乏標準篩檢程序的類型，包括卵巢癌、肝癌、胃癌、膀胱癌和胰臟癌等。此外，這項血液檢測在9成病例中都能正確識別出癌症的原發部位，為後續治療提供重要指引。

儘管初步結果令人鼓舞，但部分未參與研究的科學家仍呼籲需要更多證據來證明血液檢測確實能降低癌症死亡率。

倫敦癌症研究院轉譯癌症遺傳學教授克萊爾·特恩布爾（Clare Turnbull）指出，「需要來自隨機研究、以死亡率為終點的數據，才能確實證明Galleri檢測的早期偵測是否能轉化為降低死亡率的實際效益。」

這項技術的完整研究結果18日在柏林舉行的歐洲腫瘤內科學會大會上發表，但詳細數據尚未在同行評議期刊上刊登，因為還需要等到一項涉及14萬名英國NHS患者的關鍵性3年期試驗結果出爐，該項關鍵性驗證的結果預計2026年公布。NHS先前已表示，若結果成功，將擴大檢測範圍至100萬人。

Grail公司生物製藥部門總裁庫瑪爵士（Harpal Kumar）稱這些結果「非常令人信服」。他在接受BBC廣播訪問時強調，「絕大多數死於癌症的患者都是因為發現得太晚了。」他解釋，許多癌症在被發現時「已經非常晚期」，因此目標是「轉向早期偵測，讓我們有機會使用更有效、甚至可能治癒的治療方式」。

不過英國癌症研究基金會的納瑟·圖拉比（Naser Turabi）也提醒，仍需要進一步研究來「避免過度診斷那些可能不會造成傷害的癌症」。