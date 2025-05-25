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28歲美國男性剝削「108名幼女拍不雅片」！　最小才5歲

▲▼手機,智慧型手機,少女,女童,女子,女子滑手機。（圖／VCG）

▲嫌犯性剝削108名少女，強逼對方傳送裸照與色情影片。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

美國馬里蘭州一名28歲男子在4年內性剝削超過100名兒童，以惡劣手段強逼被害兒童、少女向他傳送不雅色情影片。他長期透過Snapchat、Instagram、Skype、Discord、Roblox等平台鎖定與聯絡被害女童，而受害者所在地範圍遍及美國、澳洲、加拿大、丹麥、西班牙、菲律賓和英國等地。

根據《華盛頓郵報》報導，28歲嫌犯柴斯·穆里根（Chase Mulligan）被指控在4年內性剝削108名介於5到17歲的女孩。他會透過各種社群媒體找上未成年女童與少女，聲稱持有她們的色情影片，並要求對方持續傳送更多的裸照與影片，否則就會將不雅影片公諸於世。

美國調查人員2022年夏天發現一個名為「accorposting」的Snapchat帳號性剝削了2名住在田納西州的12歲少女以及其中一人的5歲妹妹。其中一名12歲的女孩曾試圖阻止他並在郵件中寫道，「你真是個變態！我希望你被關進監獄，直到死在那裡，因為你強迫小孩做這些事。」

調查人員隨後透過傳票向Snapchat調閱與該帳號相關的IP位址，最終追蹤到穆里根的住處。2023年12月20日，他們突襲穆里根的家，並帶走1台筆記型電腦、2個硬碟和4支iPhone。而在這些設備中，調查人員除了發現田納西州3名被害女童的影片和訊息外，還找到穆里根性剝削全球108名女孩的完整證據。

檢方指出，穆里根在4年期間，脅迫超過100名年齡介於5到17歲的女孩，製作並傳送性虐照片和影片。受害者大部分來自美國，其他則是來自澳洲、加拿大、丹麥、西班牙、菲律賓和英國。他透過Snapchat、Instagram、Skype、Discord、Roblox等各種平台鎖定目標，並與這些女孩聯絡。根據法庭文件，只要被害人不從，他就會逼迫對方，揚言公開性愛影片。

穆里根他已承認2項製作兒童色情製品的罪名，這項認罪協議可能使他面臨最高60年的刑期。檢察官在法庭文件中描述，穆里根會威脅被害人將影片公開或是傳送給父母，藉此進一步操縱被害人。穆里根目前仍被拘留，等待8月的判刑。

FBI巴爾的摩辦事處暴力侵害兒童專案組負責人萊斯利·亞當奇克（Leslie Adamczyk）指出，性勒索正在全美各地蔓延，越來越多的未成年人成為受害者。

亞當奇克表示，許多加害者會鎖定那些在社群媒體上顯示自己受到霸凌、朋友較少或家庭生活不幸福的兒童，隨後偽裝成兒童接近被害人，博取信任感後，說服對方傳送不雅影片或照片。取得不雅照後就會開始進行性剝削與性勒索，聲稱會將這些照片傳給被害人的朋友或父母。

可怕的是，有些性剝削犯罪者即使沒有未成年人的裸照，也會聲稱自己有。而這也代表現今兒童向男友或女友傳送裸照的情況非常普遍。因此這些孩子很容易被說服，相信自己的裸照真的在網路上流傳。許多陷入性勒索、性剝削的未成年人，往往因為害怕被父母責罵或被朋友發現而選擇繼續忍氣吞聲。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

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