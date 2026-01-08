雲林古坑低溫6.7°C！山中學校班班有暖氣　26°C避寒上課超舒適

▲雲林古坑6.7度，樟湖國中小開暖氣上課。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

冷空氣持續影響，今天清晨雲林古坑最低溫下探6.7度，白天各地溫度略為回升，但感受仍寒冷。位於雲林古坑鄉、海拔約800公尺的樟湖國中小，今早氣溫更跌破10度。不過走進校內教室，溫度卻瞬間回升到約26度，宛如暖房般舒適。

樟湖國中小教務主任洪珮甄指出，雖然學校在夏天不是很常使用到冷氣，但是現在冬天，加上今天早上在學校只有六度，學生普遍每個班都有開暖氣，學生也有分享可以讓他們上課更專注，他們覺得很溫暖，上課的時候可以覺得不用包得很緊，而是可以更自在的上課，這樣是很棒的一件事情。

樟湖國中小老師陳綺華表示，還沒有暖氣機的時候，有蠻多人包括自己不太走出去，學生在教室裡面會有毯子，因為今天是降溫降最明顯的時候，所以已經有一些班級開暖氣了，相對的上課其實很舒服，就是可以一件一件脫，行動比較自在一點，在教室裡面的空間會覺得沒有那麼縮成一團，是溫暖舒服精神好了，剛剛上課兩三節精神覺得都是好的，真的是有效果，如果沒有暖氣的時候，要探頭出去窗戶開一點點的時候，就冷到受不了，以前沒有暖氣的時候家長特別煩惱，因為會擔心小孩很冷。

▲教務主任指出，開暖氣讓學生上課更專注。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳綺華說，冬天通常都會有大霧，霧真的很重，平常上課從木棧道的階梯走下來，會覺得有一種仙女下凡的感覺，並開玩笑表示，會跟新來的老師說冬天考試千萬不要開窗戶，因為學生作弊都看不到。

▲老師說開暖氣上課其實很舒服。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣政府自2019年起推動「班班有冷氣」政策，讓縣內各校不僅夏天能吹冷氣、提升學習環境，在寒流來襲時，也能切換暖氣模式，提供穩定、舒適的室內溫度。樟湖國中小因位處山區，以往冬季教室內外都冷颼颼，如今暖氣成為學生與教師的重要依靠。