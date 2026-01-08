　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林古坑低溫6.7°C！山中學校班班有暖氣　26°C避寒上課超舒適

▲▼ 全台最冷在雲林！古坑6.7度 山中小學吹暖氣上課 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林古坑6.7度，樟湖國中小開暖氣上課。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

冷空氣持續影響，今天清晨雲林古坑最低溫下探6.7度，白天各地溫度略為回升，但感受仍寒冷。位於雲林古坑鄉、海拔約800公尺的樟湖國中小，今早氣溫更跌破10度。不過走進校內教室，溫度卻瞬間回升到約26度，宛如暖房般舒適。

樟湖國中小教務主任洪珮甄指出，雖然學校在夏天不是很常使用到冷氣，但是現在冬天，加上今天早上在學校只有六度，學生普遍每個班都有開暖氣，學生也有分享可以讓他們上課更專注，他們覺得很溫暖，上課的時候可以覺得不用包得很緊，而是可以更自在的上課，這樣是很棒的一件事情。

▲▼ 全台最冷在雲林！古坑6.7度 山中小學吹暖氣上課 。（圖／記者游瓊華翻攝）

樟湖國中小老師陳綺華表示，還沒有暖氣機的時候，有蠻多人包括自己不太走出去，學生在教室裡面會有毯子，因為今天是降溫降最明顯的時候，所以已經有一些班級開暖氣了，相對的上課其實很舒服，就是可以一件一件脫，行動比較自在一點，在教室裡面的空間會覺得沒有那麼縮成一團，是溫暖舒服精神好了，剛剛上課兩三節精神覺得都是好的，真的是有效果，如果沒有暖氣的時候，要探頭出去窗戶開一點點的時候，就冷到受不了，以前沒有暖氣的時候家長特別煩惱，因為會擔心小孩很冷。

▲▼ 全台最冷在雲林！古坑6.7度 山中小學吹暖氣上課 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲教務主任指出，開暖氣讓學生上課更專注。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳綺華說，冬天通常都會有大霧，霧真的很重，平常上課從木棧道的階梯走下來，會覺得有一種仙女下凡的感覺，並開玩笑表示，會跟新來的老師說冬天考試千萬不要開窗戶，因為學生作弊都看不到。

▲▼ 全台最冷在雲林！古坑6.7度 山中小學吹暖氣上課 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲老師說開暖氣上課其實很舒服。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣政府自2019年起推動「班班有冷氣」政策，讓縣內各校不僅夏天能吹冷氣、提升學習環境，在寒流來襲時，也能切換暖氣模式，提供穩定、舒適的室內溫度。樟湖國中小因位處山區，以往冬季教室內外都冷颼颼，如今暖氣成為學生與教師的重要依靠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

網傳桃園龜山商場出現持刀客　警調監視器：他拿的是鐵尺

快訊／北檢掃蕩太子集團　第7波搜索拘提約談11人

快訊／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

中和2機車擦撞2殤　男騎士「起步未禮讓行進車」挨罰

急落袋反更虧！兄妹見母失智冒名賣鴻海　少賺22萬還被起訴

醒來只剩比基尼！小琉球潛水教練性侵女學員　賠90萬換免囚

雲林古坑低溫6.7°C！山中學校班班有暖氣　26°C避寒上課超舒適

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

網傳桃園龜山商場出現持刀客　警調監視器：他拿的是鐵尺

快訊／北檢掃蕩太子集團　第7波搜索拘提約談11人

快訊／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

中和2機車擦撞2殤　男騎士「起步未禮讓行進車」挨罰

急落袋反更虧！兄妹見母失智冒名賣鴻海　少賺22萬還被起訴

醒來只剩比基尼！小琉球潛水教練性侵女學員　賠90萬換免囚

雲林古坑低溫6.7°C！山中學校班班有暖氣　26°C避寒上課超舒適

國軍：F-16已完成防撞地系統整合　預計2027年全數完成升級

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

社會熱門新聞

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

快訊／板橋拖板車違規右轉「撞腳踏車」！　女騎士不治

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

F-16飛官疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

涉台積電洩密案　第4名內鬼工程師現身畫面曝

台中房董「下藥白嫖」判刑　曾亂把妹被揍

更多熱門

相關新聞

每年1到3月髖部骨折最高峰　醫曝3警訊：1成恐長期臥床

每年1到3月髖部骨折最高峰　醫曝3警訊：1成恐長期臥床

低溫來襲，不只提高心血管疾病風險，跌倒、骨折也得加倍注意。醫師指出，天冷時肌肉僵硬、反應變慢，加上日照不足，會明顯影響骨骼健康，每年1至3月更是髖部骨折高峰期，若有不明下背痛或腰痠背痛已一段時間，或最近2年身高明顯縮水，在寒冬務必提高警覺。

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

逾700航班取消　歐洲暴風雪7死交通亂

寧願冷發抖？台人「冷暖空調沒普及？」心態曝

寧願冷發抖？台人「冷暖空調沒普及？」心態曝

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

30歲男天冷吃鍋！踏出店門心肌梗塞倒地

關鍵字：

雲林寒流暖氣學校古坑

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

蕭煌奇宣布結婚！同框老婆曬戒指特寫照

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面