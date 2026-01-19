惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市鶯歌區尖山路一間知名餃子館昨(18)日晚間用餐尖峰時段遭人惡意潑灑污水，現場瞬間惡臭瀰漫，顧客嚇得四處閃避。警方初步調查，潑灑物為水溝泥巴，涉案男子犯案後迅速搭乘接應車輛逃逸，目前警方已掌握涉案車輛及2涉案對象，正全力追緝中，初步懷疑與先前消費糾紛有關。

▲一名男子昨日晚間用餐時段突衝入鶯歌知名餃子館潑灑污泥。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，事發於昨晚7時55分左右，一名戴口罩、身穿深色外套的男子，手提紅色桶子行跡鬼祟地走向餐廳，進入店內後，突然將桶內不明黑色液體朝1樓用餐區及大廳地板猛力潑灑，黑色黏稠污水迅速擴散，刺鼻氣味撲鼻而來，讓正在用餐的顧客與員工當場驚嚇不已。

▲男子潑灑污泥後隨即逃出店外，由白色貨車接應離開現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

男子犯案過程不到1分鐘，隨即衝出店外，橫越馬路後跳上停放在對向車道、未熄火的白色貨車，由同夥接應迅速逃離現場。店家事後緊急安撫顧客、協助更換座位，並進行大規模清潔與消毒，所幸未傳出人員受傷。

三峽警分局接獲報案後，立即派員到場處理並封鎖現場，經確認潑灑物為水溝泥巴。警方隨即調閱周邊監視器畫面，目前已掌握涉案車輛及2名涉案人身分，並展開追查。店家也向警方表示，日前曾與顧客發生消費糾紛，懷疑因此遭到報復。警方表示，待涉案人等查緝到案後，將依《刑法》妨害自由、恐嚇等相關罪嫌移送偵辦。