台女上海工作學到1招「請教前輩前發900元紅包」　網噴：這是賄賂

▲網友揭上海職場潛規則「請教前輩前先包紅包」，引發網友痛批是陋習。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

有網友分享在上海職場經歷，想請教前輩就先發人民幣紅包200元（約新台幣900元）以表誠意，稱對方會回饋超值答案。此說引爆台灣網友怒火，「這是賄賂不是禮貌」、「台灣早戒掉送紅包的陋習」，更有人建議「請喝手搖杯就好」。不少人認為職場學習不該用金錢換取，痛斥「這樣的文化只會養出不正風氣」。

一名網友在Threads說，她在上海工作8年「學到重要一課」，就是想找哪個前輩請教問題時，會先發一個紅包過去，「紅包最多人民幣200元，不會太超過預算，別人收起來也沒壓力。」

該位女網友認為，別期待別人花時間免費回答問題，所以先讓對方感受到你的求知誠意，「如果對方是一個好人，一定會給予你超過紅包價值幾倍的回答。」

該文曝光後，另一名網友則轉發喊話，「可以不要把這種習慣帶來台灣嗎？」下方引發萬名網友炸鍋討論，「正名這個行為叫做賄賂」、「台灣建議請喝手搖杯，這才叫沒有負擔的人情」、「台灣花了好多年才戒掉送紅包這種劣習...真的不要鬧欸」、「這是陋習，明明大家都是出來為公司工作，結果要學習新東西還要花錢問前輩？」「台灣有這種風氣的通常都是心術不正的人」、「這是在教犯罪的事」。