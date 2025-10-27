　
    • 　
>
精準掌握骨質與體組成！DXA健康管理新利器　3類人群應定期檢測

▲▼DXA是一種結合兩種不同能量X光的檢測技術，能精準測量骨質密度、體脂肪比例、腹部內臟脂肪及全身肌肉量等健康指標。（圖／花蓮醫院提供，下同）

DXA是一種結合兩種不同能量X光的檢測技術，能精準測量骨質密度、體脂肪比例、腹部內臟脂肪及全身肌肉量等健康指標。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著國人飲食與生活習慣改變，骨質疏鬆與肌少症逐漸成為現代人常見的健康問題。長時間久坐、缺乏運動及高糖高脂飲食，不僅導致脂肪堆積，也加速骨質與肌肉的流失。這些「隱形的變化」往往在出現跌倒、骨折或行動力下降時，才被發現。

為協助民眾更全面了解自身健康狀況，衛生福利部花蓮醫院導入「雙能量X光吸收儀（Dual Energy X-ray Absorptiometry，簡稱DXA）」，這是一種結合兩種不同能量X光的檢測技術，能夠透過電腦精密分析，精準測量骨質密度、體脂肪比例、腹部內臟脂肪及全身肌肉量等健康指標。

▲▼DXA是一種結合兩種不同能量X光的檢測技術，能精準測量骨質密度、體脂肪比例、腹部內臟脂肪及全身肌肉量等健康指標。（圖／花蓮醫院提供，下同）

DXA利用不同能量的X光穿透身體組織，根據X光衰減程度差異，分析各組織的成分比例。整個檢查約需10至15分鐘即可完成，輻射劑量極低，僅為一般胸部X光的一小部分，安全、快速又準確。

相較於其他常見的體組成測量方式，DXA的優勢更為明顯：
1. 定量超音波（QUS）：雖然無輻射、儀器輕便，但僅能測量腳跟骨等特定部位，數據容易受操作影響，僅適合初步篩檢。
2. 生物電阻抗分析（BIA）：常見於體脂機，透過電流推估身體組成，但結果會受到飲食、運動與水分變化影響，精準度不如DXA。

▲▼DXA是一種結合兩種不同能量X光的檢測技術，能精準測量骨質密度、體脂肪比例、腹部內臟脂肪及全身肌肉量等健康指標。（圖／花蓮醫院提供，下同）

林之玥醫師建議停經後女性、中高齡族群、有骨折或家族骨鬆病史以及追求健康體態者，應定期進行DXA檢測。

衛生福利部花蓮醫院放射診斷科林之玥醫師表示，現代人不論年齡層，都可能出現骨質流失或肌肉量不足的情形。她指出：「許多人以為只有長者才需要測骨密度，其實長期久坐、節食減重、或體重過輕的年輕人，也可能因骨質與肌肉不足而提早出現疲倦、姿勢不穩或代謝異常等問題。」
 
林之玥醫師強調，透過DXA檢測，不僅能協助醫師早期發現骨質疏鬆或肌少症，也能讓民眾更清楚了解自身脂肪與肌肉分布，進而調整飲食、運動與生活習慣。她建議停經後女性、中高齡族群、有骨折或家族骨鬆病史者，以及希望增肌減脂、追求健康體態者，都應定期進行DXA檢測。
 
林醫師表示「了解自己的身體，就是對健康最好的投資」。藉由定期檢測與早期介入，民眾能在專業建議下預防骨鬆與肌肉流失，維持活力與行動力，讓健康老化不再是口號，而是可以實現的生活目標。
 

AI假醫師影片爆量「把人命當流量」　主播教3招辨真假

精準掌握骨質與體組成！DXA健康管理新利器　3類人群應定期檢測

必勝客突發「人事異動公告」涉及50間門市　網一看：2口味要沒了？

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

新iPhone17「放2小時沒人拿」　她走出信義威秀驚呆！萬人秒懂

韓國人搭捷運喊「味道重」　他點出關鍵原因：其實有點壓力

南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

115年繁星推薦、申請入學　參採3科最多

今明天3縣市防豪大雨　周五更強東北季風接力降溫明顯

膽結石發作照出國！男抵澳洲機場突發敗血症　花30萬急返台救命

交通部年底前修法「唾液快篩抓毒駕3程序」　拒測罰18萬吊照

交通部年底前修法「唾液快篩抓毒駕3程序」　拒測罰18萬吊照

吸食毒品後駕車案件攀升，成為街頭不定時炸彈，警方研擬引進唾液毒品快篩，3分鐘內就可檢測出爐，交通部本周也預告修法，將明訂唾液毒品快篩檢測3大程序，包括要向受測者說明和告知判讀方式時間等，且全程要錄影，預計年底前完成修法，民眾若拒測，將可罰18萬元並吊銷駕照、吊扣車牌2年。

慢性腎病女「全身骨頭劇痛」　三總AI系統示警嚴重骨鬆

慢性腎病女「全身骨頭劇痛」　三總AI系統示警嚴重骨鬆

台南交通安全見效！7至9月死亡事故降逾四成精準防制作為奏效

台南交通安全見效！7至9月死亡事故降逾四成精準防制作為奏效

長榮空姐逝　黃瓊慧收到破百超時加班陳情

長榮空姐逝　黃瓊慧收到破百超時加班陳情

顏正國「上個月還在天津旅遊」　住院1周離世！網震驚

顏正國「上個月還在天津旅遊」　住院1周離世！網震驚

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

