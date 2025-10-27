精準掌握骨質與體組成！DXA健康管理新利器　3類人群應定期檢測

▲DXA是一種結合兩種不同能量X光的檢測技術，能精準測量骨質密度、體脂肪比例、腹部內臟脂肪及全身肌肉量等健康指標。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著國人飲食與生活習慣改變，骨質疏鬆與肌少症逐漸成為現代人常見的健康問題。長時間久坐、缺乏運動及高糖高脂飲食，不僅導致脂肪堆積，也加速骨質與肌肉的流失。這些「隱形的變化」往往在出現跌倒、骨折或行動力下降時，才被發現。

為協助民眾更全面了解自身健康狀況，衛生福利部花蓮醫院導入「雙能量X光吸收儀（Dual Energy X-ray Absorptiometry，簡稱DXA）」，這是一種結合兩種不同能量X光的檢測技術，能夠透過電腦精密分析，精準測量骨質密度、體脂肪比例、腹部內臟脂肪及全身肌肉量等健康指標。

DXA利用不同能量的X光穿透身體組織，根據X光衰減程度差異，分析各組織的成分比例。整個檢查約需10至15分鐘即可完成，輻射劑量極低，僅為一般胸部X光的一小部分，安全、快速又準確。

相較於其他常見的體組成測量方式，DXA的優勢更為明顯：

1. 定量超音波（QUS）：雖然無輻射、儀器輕便，但僅能測量腳跟骨等特定部位，數據容易受操作影響，僅適合初步篩檢。

2. 生物電阻抗分析（BIA）：常見於體脂機，透過電流推估身體組成，但結果會受到飲食、運動與水分變化影響，精準度不如DXA。

▲林之玥醫師建議停經後女性、中高齡族群、有骨折或家族骨鬆病史以及追求健康體態者，應定期進行DXA檢測。

衛生福利部花蓮醫院放射診斷科林之玥醫師表示，現代人不論年齡層，都可能出現骨質流失或肌肉量不足的情形。她指出：「許多人以為只有長者才需要測骨密度，其實長期久坐、節食減重、或體重過輕的年輕人，也可能因骨質與肌肉不足而提早出現疲倦、姿勢不穩或代謝異常等問題。」



林之玥醫師強調，透過DXA檢測，不僅能協助醫師早期發現骨質疏鬆或肌少症，也能讓民眾更清楚了解自身脂肪與肌肉分布，進而調整飲食、運動與生活習慣。她建議停經後女性、中高齡族群、有骨折或家族骨鬆病史者，以及希望增肌減脂、追求健康體態者，都應定期進行DXA檢測。



林醫師表示「了解自己的身體，就是對健康最好的投資」。藉由定期檢測與早期介入，民眾能在專業建議下預防骨鬆與肌肉流失，維持活力與行動力，讓健康老化不再是口號，而是可以實現的生活目標。

