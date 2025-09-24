獨／棄屍前妻惡男是惡霸！急診暴打醫生　賣車造假也是爸擦屁股

▲台中一名張男涉毆打前妻致死，事發後跑回家找爸爸幫忙報案，自己落跑。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市張男昨（23日）涉嫌毆打陳姓前妻致死，還把陳女棄屍在鄰居家門口，還要爸爸幫忙報案善後。據查，張男素行不良，曾到清泉醫院就診時打醫生、賣爛車詐財，還有毒品、妨害自由等前科，是不折不扣的地方惡霸，鄰居聽到張遭收押，都鬆了一口氣。

事發在昨天清晨4點半左右，張男（30歲）突然駕車載著前妻陳女（33歲）回家，把陳女丟包在住家隔壁鄰居閒置的透天厝騎樓下，張男接著跟爸爸求救，稱前妻昏迷要父親協助打119案，自己則駕車往南落跑，一路逃回彰化田尾老家。不過，警消到場後，發現陳女早已明顯死亡，趕緊循線將人逮捕，張也遭收押。

▲▼張男是地方頭痛人物，鄰居稱他前科累累。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



據了解，張男是地方頭痛人物，鄰居稱他平時就愛駕車製造噪音，或是時不時與人爭吵，還會拿起球棒、刀械威嚇，這次因案遭到收押，鄰居感嘆「不定時炸彈」暫時消失，都鬆一口氣。

據查，張男在2019年到清泉醫院急診室就診時，不滿徐姓醫生處置，竟當場辱罵「白癡啊？這個簡單的問題都不會！X！X掰」，接著徒手毆打醫生，還拿椅子作勢攻擊，被依醫療法判處6月刑期，民事賠償15萬餘元。

▲張男多年前就因為在急診室毆打醫生，被依醫療法判刑。（圖／記者許權毅攝）



不只如此，張男曾在住家附近與人發生衝突，竟駕車逼車，並拿出16公分的西瓜刀威嚇，恐嚇被害人說「被我遇到了吼！」還跟隨被害人返家，被警方當街攔截，判處有期徒刑3月。

最近一次，張男偷偷以女友名字購買一輛老舊BMW X5休旅車，結果為了轉賣高價，夥同修車廠老闆，偽造維修紀錄，並以12萬高價騙人買車，結果被害人開了第3天就水箱爆炸，一追之下才發現張男惡行。

張男詐欺不說，犯後態度總是狡辯在先，該次詐欺取財案，還是由爸爸出面賠償15萬元，才跟被害人達成和解。對比此次犯下傷害致死重案，又是犯後回家找爸爸協助，張男行徑令人搖頭。

▲張男爸爸被兒子半夜叫醒收拾爛攤子，在現場急忙打電話。（圖／民眾提供）