生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淡江大橋奪「工程界奧斯卡」　公路局4工程獲金質獎

▲▼淡江大橋。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋奪金質獎。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

有工程界「奧斯卡獎」美譽的公共工程金質獎結果揭曉，創下世界最長單塔不對稱斜張橋的台灣世紀工程「淡江大橋」奪下金質獎特優，台9線南迴公路草埔森永隧道、台74線大里一交流道則雙獲優等，皆奪下國內公共工程最高榮譽。

第25屆公共工程金質獎評選結果揭曉，交通部在「公共工程品質優良獎」及「公共設施維護管理獎」兩大類別中表現亮眼。其中，公共工程品質優良獎部分，交通部共計5件獲獎，公路局即占3件；公共設施維護管理獎部分，交通部共2件獲獎，公路局亦為其中之一。

公路局表示，公共工程品質優良獎，由公路局主辦之「淡江大橋及其連絡道路新建工程」榮獲特優殊榮，展現國家級重大建設於工程品質、施工管理及整體執行成果上的高度水準，充分彰顯公路局在大型複雜工程推動與品質控管方面的專業實力。

「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程」獲公共工程品質優良獎優等，公路局說明，該工程透過完善交流道動線配置，有效改善台中地區交通瓶頸，提升行車效率與道路安全。

▲▼台9線南迴公路-草埔森永隧道。（圖／公路局提供）

▲台9線南迴公路草埔森永隧道。（圖／公路局提供）

此外，「台9線富源至瑞北段交通安全提升工程」透過鋼板護欄增設、路面與車道配置優化，獲公共工程品質優良獎佳作。

在公共設施維護管理獎方面，公路局指出，台9線南迴公路「草埔森永隧道設施維護管理」榮獲優等，顯示公路局除持續精進新建工程品質外，對於既有道路與隧道設施之維護管理、營運安全及服務品質提升，具成熟且穩定的執行能力。

12/28 全台詐欺最新數據

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

台中人快看！現金補助5千買廚餘機

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

九九峰遊憩園區未營運即獲114年度公共工程金質獎

九九峰遊憩園區未營運即獲114年度公共工程金質獎

南投縣政府規劃多年的草屯鎮「九九峰氦氣球樂園」預計明年2月才開園、試營運，但「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」近期已搶先在全國眾多公共工程案件中脫穎而出，獲國內公共工程品質最高榮譽之一的「114年度公共工程金質獎」。

迎接2026跨河煙火　淡水八里「10大觀賞點」全公開

迎接2026跨河煙火　淡水八里「10大觀賞點」全公開

旅行界奧斯卡「2025國際金旅獎」揭曉

旅行界奧斯卡「2025國際金旅獎」揭曉

國1接台74工程獲金路獎第一名　YTR「蔡黑皮」奪特殊貢獻獎

國1接台74工程獲金路獎第一名　YTR「蔡黑皮」奪特殊貢獻獎

基隆尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

基隆尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

關鍵字：

公共工程淡江大橋金質獎南迴公路草埔森永隧道台74線

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

