淡江大橋奪「工程界奧斯卡」　公路局4工程獲金質獎

▲淡江大橋奪金質獎。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

有工程界「奧斯卡獎」美譽的公共工程金質獎結果揭曉，創下世界最長單塔不對稱斜張橋的台灣世紀工程「淡江大橋」奪下金質獎特優，台9線南迴公路草埔森永隧道、台74線大里一交流道則雙獲優等，皆奪下國內公共工程最高榮譽。

第25屆公共工程金質獎評選結果揭曉，交通部在「公共工程品質優良獎」及「公共設施維護管理獎」兩大類別中表現亮眼。其中，公共工程品質優良獎部分，交通部共計5件獲獎，公路局即占3件；公共設施維護管理獎部分，交通部共2件獲獎，公路局亦為其中之一。

公路局表示，公共工程品質優良獎，由公路局主辦之「淡江大橋及其連絡道路新建工程」榮獲特優殊榮，展現國家級重大建設於工程品質、施工管理及整體執行成果上的高度水準，充分彰顯公路局在大型複雜工程推動與品質控管方面的專業實力。

「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程」獲公共工程品質優良獎優等，公路局說明，該工程透過完善交流道動線配置，有效改善台中地區交通瓶頸，提升行車效率與道路安全。

▲台9線南迴公路草埔森永隧道。（圖／公路局提供）

此外，「台9線富源至瑞北段交通安全提升工程」透過鋼板護欄增設、路面與車道配置優化，獲公共工程品質優良獎佳作。

在公共設施維護管理獎方面，公路局指出，台9線南迴公路「草埔森永隧道設施維護管理」榮獲優等，顯示公路局除持續精進新建工程品質外，對於既有道路與隧道設施之維護管理、營運安全及服務品質提升，具成熟且穩定的執行能力。