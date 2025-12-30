　
台灣雙面Chips！台積電晶片＋蚵仔煎洋芋片　改變世界也美味生活

▲ 台灣雙面Chips！台積電晶片＋蚵仔煎洋芋片，改變世界也美味生活。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍、劉亮亨、鄭毓齡）

記者王威智／採訪報導

提到台灣，許多人第一時間想到的，不外乎是高科技產業，或是街頭巷尾的在地美食。其實，台灣有兩種截然不同、卻同樣重要的「Chips」：一種，是改變全球科技版圖的半導體晶片；另一種，則是陪伴民眾日常、從小吃到大的洋芋片。

▲華元食品影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 台灣有兩種 Chips：一片改變世界的半導體晶片，一片陪伴日常生活的洋芋片 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲華元食品影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

在科技領域，晶片是現代社會運轉的核心，從手機、電腦到各式智慧設備，背後都少不了精密的半導體製程。台灣長期深耕相關技術，在全球供應鏈中占有關鍵地位，也讓「Chips」成為國際關注的代名詞。

但走出實驗室與產線，回到日常生活，另一種 Chips 同樣家喻戶曉。街訪中，不少民眾被問到「台灣的 Chips」，第一個想到的仍是零食櫃裡的洋芋片。「一開始只想到洋芋片，後來才想到是晶片。」受訪民眾笑著說；也有人分享，自己平時就會購買不同口味，「吃起來比較有滿足感。」

▲華元食品影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼街訪民眾直呼，波的多蚵仔煎洋芋片是台灣人絕對吃過的經典零食「超級好吃」！厚切洋芋片更酥脆，好吃停不下來 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲華元食品影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

事實上，做洋芋片和做晶片一樣，都離不開高度科技化的製程與嚴格品管。以國內老字號零食品牌華元為例，廠內設有占地約1600坪、挑高兩層樓的馬鈴薯專用倉儲空間，能精準調控光線、溫度與濕度，確保原料從產地直送後維持最佳狀態。進入產線後，馬鈴薯需依序經過清洗、去皮、切片、油炸，出鍋的薯片還得先通過色澤選別與 X 光檢測，篩除異常品項，降低人工接觸帶來的污染風險。業者形容，這樣層層把關的流程管理，其實與科技業的製程控管概念相當接近。

▲▼華元是台灣首家透過Ｘ光「色澤選別機」進行餅乾篩選的食品廠，把焦黑或綠皮的薯片挑出，再撒上獨門調味粉成就經典零食。（圖／資料照片）

在眾多口味中，「波的多蚵仔煎」洋芋片是不少五、六年級生從小吃到大的共同記憶。隨著消費習慣與口感偏好，華元不斷開發創新、與時俱進，滿足不同族群需求，悄悄推出「厚切」版本。透過切片厚度與波紋設計的變化，帶來更明顯的酥脆感。街訪中，有民眾直言「一定要買，很好吃」，也有人比較後認為「比沒有波紋的還脆」，甚至在不同款式間猶豫哪一包才是心頭好。

▲華元食品影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 洋芋片成為台灣日常零食代表，一顆馬鈴薯經過製程與調味，就能陪伴下班、聚會與聊天時刻 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲華元食品影音業配▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

一片晶片，讓世界運算更快；一片洋芋片，讓生活多一點放鬆。一快一慢、一硬一軟，兩種 Chips 看似無關，卻共同構成台灣的日常風景。從國際舞台到生活片刻，台灣的 Chips 不只存在於電路板上，也存在於人們的味覺記憶裡，拼湊出屬於這座島嶼的產業實力與生活溫度。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

