　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

▲▼ 圖為沙烏地阿拉伯國營電視台播出的畫面，顯示沙國所稱一批從阿聯運來的武器與裝甲車 。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為沙烏地阿拉伯國營電視台播出的畫面截圖，顯示沙國所稱一批從阿聯運來的武器與裝甲車。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯30日轟炸葉門港口城市穆卡拉（Mukalla），宣稱有一批武器來自阿拉伯聯合大公國（以下簡稱阿聯）、提供給當地分離主義武裝力量的武器運抵當地，沙國直接把阿聯與葉門分離主義勢力連結在一起，並警告阿聯其行動「極其危險」。與此同時，葉門30日宣布全國進入緊急狀態30天，要求阿聯部隊在24小時內全數撤離。

沙國空襲葉門　阻阿聯軍事供應

美聯社、半島電視台等報導，沙烏地阿拉伯發起的這場空襲發生在當地周二清晨，根據軍方說法，當時來自阿聯富查伊拉港的船隻抵達葉門港口城市穆卡拉，卸下大量武器和戰車，支援分離派「南方過渡委員會」（STC），「考量到這些武器構成迫切威脅，聯軍空軍鎖定從船上卸下的武器和軍用車輛實施有限空襲」。

現階段尚不清楚這場打擊行動是否造成人員傷亡，也不清楚除了沙烏地阿拉伯軍方以外，是否還有其他國家的軍隊參與其中。沙烏地阿拉伯軍方表示，這起行動是在夜間進行，避免造成附帶損失。

報導稱，這次軍方鎖定的目標很可能是「格陵蘭號」滾裝船，追蹤數據顯示這艘船12月22日停泊富查伊拉，並於28日抵達穆卡拉；第二艘船則無法立即辨識。葉門專家巴沙（Mohammed al-Basha）指出，社群媒體影片顯示船隻抵達後有新裝甲車輛駛過穆卡拉街頭。

葉門全國緊急狀態　要阿聯部隊撤離

在空襲事件後，葉門總統領導委員會30日宣布全國進入90天緊急狀態，取消與阿聯的聯合防務協議，實施72小時海陸空封鎖，要求境內的阿聯部隊要在24小時之內全數撤離。

這次的空襲行動也加劇沙烏地阿拉伯與阿聯之間的緊張關係，儘管兩國在中東地區許多議題上立場一致，但在經濟問題與區域政治方面競爭日趨激烈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

【跟朋友破冰】在韓國結冰河面上大跳！朋友一加入慘成落湯雞

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

沙烏地阿拉伯下雪了　沙漠變銀白大地

沙烏地阿拉伯下雪了　沙漠變銀白大地

沙烏地阿拉伯罕見降雪，該國北部與西北部多地的沙漠景致，徹底轉變為一片銀白世界，雪覆沙丘的奇特畫面在社群媒體上瘋傳。

鄉民怨「台灣房地合一稅太高」　1國家0%稅率原因曝

鄉民怨「台灣房地合一稅太高」　1國家0%稅率原因曝

美商務部：允許阿聯酋、沙國2家企業採購312億元美製AI晶片

美商務部：允許阿聯酋、沙國2家企業採購312億元美製AI晶片

川普：我們將軍售F35給沙烏地阿拉伯

川普：我們將軍售F35給沙烏地阿拉伯

沙烏地重磅軍購F-35　傳通過美政府關鍵審查

沙烏地重磅軍購F-35　傳通過美政府關鍵審查

關鍵字：

葉門沙烏地阿拉伯阿拉伯聯合大公國穆卡拉

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面