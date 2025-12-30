沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

▲圖為沙烏地阿拉伯國營電視台播出的畫面截圖，顯示沙國所稱一批從阿聯運來的武器與裝甲車。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯30日轟炸葉門港口城市穆卡拉（Mukalla），宣稱有一批武器來自阿拉伯聯合大公國（以下簡稱阿聯）、提供給當地分離主義武裝力量的武器運抵當地，沙國直接把阿聯與葉門分離主義勢力連結在一起，並警告阿聯其行動「極其危險」。與此同時，葉門30日宣布全國進入緊急狀態30天，要求阿聯部隊在24小時內全數撤離。

沙國空襲葉門 阻阿聯軍事供應

美聯社、半島電視台等報導，沙烏地阿拉伯發起的這場空襲發生在當地周二清晨，根據軍方說法，當時來自阿聯富查伊拉港的船隻抵達葉門港口城市穆卡拉，卸下大量武器和戰車，支援分離派「南方過渡委員會」（STC），「考量到這些武器構成迫切威脅，聯軍空軍鎖定從船上卸下的武器和軍用車輛實施有限空襲」。

BREAKING



Saudi Arabia announces it has launched airstrikes against a boat that allegedly came from the UAE & dropped off weapons in the STC-controlled port of Mukalla in Yemen



The anti-Muslim Brotherhood STC forces recently took territory from the Muslim Brotherhood-linked PLC pic.twitter.com/dyamROY1nE — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2025

現階段尚不清楚這場打擊行動是否造成人員傷亡，也不清楚除了沙烏地阿拉伯軍方以外，是否還有其他國家的軍隊參與其中。沙烏地阿拉伯軍方表示，這起行動是在夜間進行，避免造成附帶損失。

報導稱，這次軍方鎖定的目標很可能是「格陵蘭號」滾裝船，追蹤數據顯示這艘船12月22日停泊富查伊拉，並於28日抵達穆卡拉；第二艘船則無法立即辨識。葉門專家巴沙（Mohammed al-Basha）指出，社群媒體影片顯示船隻抵達後有新裝甲車輛駛過穆卡拉街頭。

Video shows the aftermath of a Saudi-led attack on Yemen’s Mukalla port, targeting a large quantity of weapons and combat vehicles that were being offloaded from ships arriving from the UAE. pic.twitter.com/ROSaxauxQe — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 30, 2025

葉門全國緊急狀態 要阿聯部隊撤離

在空襲事件後，葉門總統領導委員會30日宣布全國進入90天緊急狀態，取消與阿聯的聯合防務協議，實施72小時海陸空封鎖，要求境內的阿聯部隊要在24小時之內全數撤離。

這次的空襲行動也加劇沙烏地阿拉伯與阿聯之間的緊張關係，儘管兩國在中東地區許多議題上立場一致，但在經濟問題與區域政治方面競爭日趨激烈。