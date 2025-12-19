沙烏地阿拉伯下雪了！沙漠變身銀白大地　雪花飄飄在地人嗨翻

▲沙烏地阿拉伯下雪了，居民興奮舞動。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

沙烏地阿拉伯罕見降雪，該國北部與西北部多地的沙漠景致，徹底轉變為一片銀白世界，雪覆沙丘的奇特畫面在社群媒體上瘋傳。

《鏡報》、《阿拉伯新聞》報導，這場戲劇性降雪發生在長達數周的暴雨和洪災之後，該國北部與西北部多地於17、18日通報下雪，沙丘、道路及屋頂被一片皚皚白雪覆蓋，其他地區則普遍降下大雨。

Snow blanket covers the land of North Hail...????????????pic.twitter.com/dFXbiBJtWe — Saudi-Expatriates.com (@saudiexpat) December 17, 2025

ثلوج جبل اللوز - تبوك .❤️???????? pic.twitter.com/SeL7gNfR4Q — قس بن ساعدة (@SF_SKD) December 17, 2025

氣象中心（NCM）發言人卡赫塔尼（Hussein Al-Qahtani）表示，北部溫度已降至0°C以下，部分高海拔地區甚至出現-4°C低溫。就連首都利雅德（Riyadh）也從18日凌晨開始降雪，受到惡劣天氣影響，全市學校緊急改為線上授課。

利雅德北部降雪，是因為冷空氣伴隨雨雲系統，導致部分地區氣溫降至0°C以下，為降雪創造了條件。當地政府警告，這種天氣情況可能持續甚至惡化，未來數日仍可能出現強風、豪雨和嚴重暴風雨，呼籲民眾注意交通安全，避免前往容易淹水的低窪或山谷地區，駕車時需格外小心路面結冰。

In a surprising and unusual weather event... ❄⛄????????



Snowfall is expected in areas north of Riyadh and in the Al-Qassim region tomorrow, Thursday. ???? pic.twitter.com/0beYyrtHwt — Saudi-Expatriates.com (@saudiexpat) December 17, 2025

#PICTURES: A layer of snow on the highlands of Trougina pic.twitter.com/WAuyDYwgAN — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) December 17, 2025

利雅德居民阿洛泰比（Thamr Alotaibi）興奮表示，「我和朋友們都要去親眼見證這個冬季奇蹟。」另一位居民哈默德（Abdul Hammed）則因天氣被迫取消戶外家庭聚會，改為待在室內。

沙烏地阿拉伯下雪引發國際關注，許多網友驚呼「沙烏地阿拉伯會下雪？太瘋狂了！」但當地人澄清，雪景在該國北部並非史無前例，近年類似情況甚至越來越常發生，尤其西北部城市泰布克（Tabuk）、哈伊勒（Hail）與附近沙漠地區，更容易因為冷空氣與飽含水氣的天氣系統結合導致降雪。

沙烏地阿拉伯下雪了！荒蕪沙漠變成「銀白大地」 驚人畫面曝光

