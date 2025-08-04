狂踢椅背講不聽！她暴吼1句「國小生大哭飆髒話」　網友力挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「巴毛律師」陳宇安日前搭乘高鐵時，遇到狂踢椅背、反覆收放桌子的小五、小六生，儘管她轉頭提醒，對方仍繼續為之，氣得她當場怒吼「要踢到什麼時候？」而小學生和家長的反應，讓她更傻眼了，網友們也力挺，「這不是厭童，這是父母、孩子都欠罵。」

陳宇安在「巴毛律師混酥團」發文提到，之前在高鐵上，遇到一直踢椅背的小孩，目測是兩個五、六年級的女生，而她們的父母帶著小小孩，坐在遙遠的另一側。

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當時，女學生一路狂踢椅背、反覆大力的收放桌子；眼看對方年齡也不算小了，她直接回頭表明，「不要踢椅子了，我坐得很不舒服」，結果對方竟不予理會、繼續踢，氣得她怒喊，「是要踢到什麼時候？」這時女學生開始尖叫、大哭，甚至飆罵髒話、說自己又沒怎樣。

沒多久，女學生爸媽上前幫腔，表示「她只是孩子，有必要那麼兇嗎？」「有種妳就不要生小孩」這番話讓陳宇安忍無可忍，當場回嗆「如果生了小孩又不教，我就不會生。」

最後，她直言，「只能說如果從小沒有管教，小時候沒家教，到大了也一樣，家長不教有一天社會也會教。」

對此，網友們紛紛回應，「我們沒有厭童，厭的是沒家教」、「會生不會教，真的先不要欸」、「小孩沒家教，通常父母就一樣是沒家教的那種，從小孩行為舉止就可以看出來父母是什麼德性」、「我也完全不會給這種好臉色，不會養就不要要生」、「這是正確教育」。