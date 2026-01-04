阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

▲阿根廷總統米雷伊力挺川普空襲委內瑞拉，抨擊馬杜洛政權。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今（3）日公開表態，力挺美國對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）採取的拘捕行動；值得注意的是，在美方軍事介入前夕，阿根廷外交部已提前對委內瑞拉發布旅遊安全警示，顯示雙方立場早有鋪陳。

米雷伊透過社群平台X發文，明確支持美國針對馬杜洛的行動，貼文最後以「自由萬歲」作結，延續其一貫親美、反社會主義的政治立場。

他同時轉發一段拍攝於2025年12月20日南美共同市場（MERCOSUR）峰會的演說畫面，強烈抨擊馬杜洛政權，直指該政府治理失能，已使委內瑞拉陷入「全面性的政治與社會崩壞」。米雷伊形容馬杜洛統治為「殘酷且缺乏人道精神的獨裁體制」，並警告其持續存在不僅危害國內，更為整個拉丁美洲帶來不穩定因素，恐衝擊區域安全。

針對美國立場，米雷伊也公開聲援美國總統川普對委內瑞拉施加的國際壓力，認為相關行動有助於「讓委內瑞拉人民重獲自由」。他強調，國際社會在委內瑞拉問題上採取曖昧或折衷態度的時代已經結束，呼籲各國正視威權政權的危害，明確表態反對，並共同支持釋放所有政治犯。

另一方面，阿根廷外交部已於1月2日、美方行動前夕發布聲明，再度提醒國民避免前往委內瑞拉旅遊或短期停留，指出當地治安長期不穩，外籍人士更可能面臨「任意拘留」的高度風險，並點出已有多名外國公民遭到拘押的實際案例。

米雷伊也在談話中提及，阿根廷與馬杜洛政府近來外交關係緊張，尤其關切遭委內瑞拉當局扣押的阿根廷公民，並持續要求對方立即放人。