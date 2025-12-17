　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊梅服務區「動線優化」卻塞爆　高公局延長開放路肩止血

▲▼高公局優化進入楊梅服務區動線，卻引發塞爆民怨。（圖／高公局提供）

▲高公局優化進入楊梅服務區動線，卻引發塞爆民怨。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國1楊梅服務區啟用4年發生15起事故，曾遭運安會發布罕見的公路「安全通告」，要求高公局檢視動線、安全性並優化，高公局近日完成動線優化後，反造成五楊高架出口車流與進入楊梅服務區車龍匯集塞成一團，網友痛批「魔改後塞爆、智障設計」。高公局表示，將延長開放路肩時段因應。

今年1月25日一輛電動車撞上國1楊梅服務區匝道分隔島起火，釀4死4重傷，國家運輸安全調查委員會9月公布調查事實資料，揭露事故中高達7成9都發生在分隔島鼻端，並要求交通部高公局檢視動線和安全性，盡速優化避免再發生事故。

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，其中倪姓駕駛1家5口卻有3人不幸往生，圖為警消灌救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國1楊梅服務區頻發生車禍或自撞事故。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

高公局近日完成動線優化後，反導致五楊高架出口車流與進入楊梅服務區車龍匯集，導致所有車流在進入楊梅服務區前匯流成一道，造成嚴重回堵，光內壢開到竹北就得花50分鐘左右，引發民怨不斷。

有網友在Threads抱怨，「五楊高架是為了消化車流，現在因為三寶狂撞楊梅休息站，最後魔改休息站前的標線，導致高架尾端塞爆，還建議不要走高架，這是什麼本末倒置的交通政策」。還有網友痛批，「改這樣到底是什麼智障設計，塞到爆掉」。

高公局回應指出，楊梅休息站為現行五楊高架末端，未來為楊頭高架段起點，目前高公局正辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」之設計及工程發包作業，為利用路人提早適應施工期間之交維動線，及一併提升該處行車安全，故辦理動線調整。

▲▼國１楊梅服務區前動線優化後反遭質疑更塞。（圖／讀者提供）

▲國1楊梅服務區前動線優化後反遭質疑更塞。（圖／讀者提供）

高公局說明，動線調整主要係將該路段2處分隔島減為1處，且擴大槽化區，降低車輛失控撞護欄島頭之風險；高架車流調整為直接併入主線，速限由60提升為100公里，以避免超速；另進休息站車流由直接式改為須變換車道透過減速車道進入休息站，以提醒減速，降低行車風險。

高公局表示，楊梅休息站動線已於12月10日調整完成，民眾初期尚不適應且有車道縮減情形，為此，高公局已於國1「中壢轉接道-中壢」、「中壢-平鎮系統」增加開放路肩，及「楊梅休息站-湖口」延長開放路肩時段以為因應。

高公局強調，後續將持續關注該路段平面及高架行車狀況，並透過資訊可變標誌即時顯示路況訊息，也呼籲用路人尖峰時段行駛至中壢轉接道前，多留意相關資訊，如高架有壅塞時，建議高架車流改駛平面道路，平面車流亦避免行駛高架道路。

關鍵字：

高公局楊梅服務區楊梅休息站事故動線優化五楊高架塞車

