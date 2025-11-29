禾馨怡仁要收場！蘇怡寧吐8年心路嘆：看不到未來，只能說再見

▲禾馨怡仁年底要收場。（圖／翻攝自FB／禾馨醫療）

記者鄺郁庭／綜合報導

桃園楊梅區怡仁醫院8年前與禾馨醫療合作，打造「怡仁禾馨婦幼中心」。禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏28日突然在粉專表示，禾馨怡仁年底要收場了，消息震驚許多媽媽們，台大婦產科名醫施景中也留言「太訝異了！」婦產科醫師蘇怡寧就在粉專曝光原因，「我看不到未來。」

蘇怡寧醫師在粉專表示，禾馨怡仁將要結束掉的消息出來後，很多人問他為什麼，他長文寫道，當初到怡仁，是因院長邀請，希望一起提升地方醫療品質，而他只是想證明「再偏遠的地方都值得有好的醫療」。

因此團隊努力了八年，「冷暖自知」，但也確實證明理想可行，「再遠的地方，透過團隊合作，我們仍然能提供最高品質的醫療服務，即便在沒有奧援跟政府支持之下。」

他坦言在這裡沒有賺過什麼錢，但能保持尊嚴、損益兩平對他來說就夠了，「我把它當社會責任在做」、「我可以堅持雙主治醫師開刀，我可以堅持全時麻醉科醫師服務，我可以堅持兒科醫師黃金1分鐘24小時產房待命。」

可是，大環境的改變，讓他有了「不如歸去」的感覺，也決定把它收起來，「不賺錢無所謂，重點是，能夠看到這些媽咪滿意的微笑這一切都是值得的。問題是，我看不到未來，當一切沒有盡頭的事情是無法產生願景的，我完全失去了支撐下去的動力。」

他指出，整個大環境的持續動盪沒有任何改變，今年開始，台灣的生產率又繼續下降，加上六月開始，他找不到麻醉科醫師願意服務，「當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨，這違背了我的核心價值。」

蘇怡寧再次提到，他看不到未來，「我無法履行我對大家的承諾，無法繼續能夠在這樣的條件下提供高品質的醫療服務」，他沒辦法忍受找所謂的「麻醉師」，或是當孕媽提出需要無痛或是緊急需要開刀，但是他卻告訴對方「很抱歉，今天晚上麻醉科醫師在忙。」

他強調，自己真的無法妥協品質這件事，「我有我莫名的堅持。或許看起來大部分的人不在乎，但我在乎。」最後，他感性道別，「所以，再見了，南桃園的各位。美好的一仗，我們已經打過，再美好的演奏也有謝幕的時候。」