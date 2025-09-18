　
社會 社會焦點 保障人權

做陰莖增大術卻遇劣醫慘沒命　50歲男曾任調查官離職逾11年

▲丁斌煌執行「陰莖增大手術」導致病患死亡，依過失致死罪嫌送辦北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝)

▲有多次醫療違規紀錄的醫師丁斌煌，執行「陰莖增大術」導致病患死亡，被依過失致死罪嫌移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝)

記者黃哲民／台北報導

有多次醫療違規紀錄的醫師丁斌煌，昨（17日）在北市錦州街的「安和美」診所，為1位簡姓男子做陰莖增大術，疑因麻醉不當導致簡男術後死亡，據傳簡男曾任調查官，調查局今（18日）晚澄清簡男早在2014年已離職，非外界猜測的現職人員。

據悉，年約50歲的簡男2014年2月辭去調查官時，任職僅約9年，當時在基隆地區服務，由於不適應調查官工作，且家境不錯，因而轉換職涯跑道，擔任調查官期間並無任何違法犯紀情形。

調查局發現部分媒體報導揭露簡男生前擔任調查官的經歷，可能讓外界以為簡男是現職調查官，因此做出澄清。

檢警偵辦本案，也讓簡男前往丁男診所的最後身影曝光，簡男身穿短袖上衣、短褲，斜背小包，理著一頭乾淨短髮，昨上午9點58分在診所外等候開門，當時神情無異狀、行動自如，昨下午2點多完成手術，簡男留在診所內恢復，當晚7點多被發現已無呼吸心跳，送醫不治。

據悉，丁斌煌有多次醫療糾紛，2020年到2025年間，因違反《醫師法》與《醫療法》，被北市衛生局裁罰7次共27萬元，丁男2度改名繼續行醫，2013年為男病患做陰莖植入手術造成病患死亡，被依過失致死罪判刑，事隔2年，丁男2015年替女患者做自體脂肪豐胸手術，誤傷大腸引發敗血症，如今再度出事且鬧出人命，引發議論。

現年62歲的丁斌煌今下午拄著拐杖，被依涉犯過失致死等罪嫌，移送台北地檢署複訊中。北市衛生局表示，若醫懲會決議廢止丁男的醫師證書，會依《醫師法》第29-2條「廢止醫師證書，由中央主管機關處罰之」的規定，移請中央辦理。

09/17 全台詐欺最新數據

511 1 9867 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

曝調查局認柯文哲政治獻金支薪沒違法　吳怡萱轟北檢：仍一意孤行起訴

曝調查局認柯文哲政治獻金支薪沒違法　吳怡萱轟北檢：仍一意孤行起訴

民眾黨日前指出，北檢偵辦前主席柯文哲涉貪案期間，曾收到法務部調查局函文指柯文哲政治獻金使用方式「沒有違法」，但北檢則回擊混淆視聽，並非法務部回函。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（18日）表示，北檢急著反駁，大玩文字遊戲澄清不是「法務部回函」，而是調查局「函報北檢」，但大動作澄清反而凸顯北機站的調查意見是「沒有違法」，而北檢明明知道，仍一意孤行就是要起訴。

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

竹科工程師70秒灌調酒暴斃　酒吧2業者被起訴

竹科工程師70秒灌調酒暴斃　酒吧2業者被起訴

台南調查官外流「偵查秘密」給綠能公司　遭起訴10萬交保

台南調查官外流「偵查秘密」給綠能公司　遭起訴10萬交保

偷賣史蒂諾斯處方箋　老醫涉販毒起訴

偷賣史蒂諾斯處方箋　老醫涉販毒起訴

