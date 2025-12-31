　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回顧2025大事「從黑暗發出微光」　李艷秋：政治的烏煙沒有遮蓋天空

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者郭運興／台北報導

明天就是2026年，媒體人李艷秋今（31日）回顧了2025年大事，她表示，2025從黑暗中發出微光，讓人對這塊土地的未來，仍懷抱一絲期待，有大批鏟子超人，讓居民恢復生活；有挺身而出英雄，用鮮血阻擋殺人魔；有受害者家人，示範如何分享大愛；還有別忘了，人民如何用堅定的一票，警告執政者停止煽動撕裂台灣，政治的烏煙並沒有遮蓋台灣的天空，台灣的良善沒有消失，在重要時刻，良善匯成暖暖的光，祝福朋友們，懷抱著對台灣的希望與期待，迎接2026年。

李艷秋表示，原本以為2025年將在大罷免的撕裂、馬太鞍溪堰塞湖的悲劇、隨機殺人的恐懼，和受害國中生父母的痛苦哭嚎中結束，但是在這些悲劇中，那從黑暗中發出的微弱亮光，卻讓人對這塊土地的未來，仍懷抱一絲期待。

余家人展現了人性裡最美的風景

李艷秋先是提到，自己想談談北捷阻擋兇手的英雄余家昶，以及他的家人，前些天自己經過北車，一名女子突然過來問「到彰化的巴士要去哪裡搭」，自己下意識想立刻逃開，萬一...，又覺得理所當然要幫忙，短短的一秒鐘，兩種思維在腦中如火花迸裂，最後選擇告訴該女子「北車沒有巴士」，要問詢問處在哪裡坐巴士，該女子千謝萬謝的走了，自己愣了好一會兒，開始懊惱為什麼不當場幫忙查，或帶她去詢問處。

李艷秋說，自己的恐懼來自隨機殺人的無常，自己沒有逃開，因為余先生擋兇手濫殺的畫面突然浮現。那是非常奇特的感受，恐懼跟勇氣同時存在，自己很虔敬的在心底說了聲謝謝，謝謝余家昶把人性中的大愛和溫暖存留了下來。

李艷秋直言，余家昶是捨身救人的英雄，他80歲的母親，更是菩薩級的存在。余媽媽要大家不要苛責兇手的父母，還祝願他們身體健康；余太太把收到的200萬捐款回捐給桃園市政府，告訴想捐款的人「可以用余家昶的名字，捐助公益團體，把他的愛與勇氣持續下去」。在心碎中選擇原諒，在破碎中想著成全，余家人展現了人性裡最美的風景，只不過，代價太大了。

▼M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

▲▼張文在台北車站隨機殺人，M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

割頸案引爆大眾對司法憤怒

接著，李艷秋提到，再談談被同學割頸身亡的國中生案，兇手二審判12年和11年，受害者的父母痛罵司法已死，孩子沒了，兇手因為未成年，四年後就可以假釋，再上訴可能判更輕；民事判賠的938萬拿不到，兇手反而申請訴訟救助，裁判費16萬由全民買單；法官還在庭上問受害者父母「願不願意讓兇手好好孝順你們」這個案子，引爆社會大眾對司法的極致憤怒，所謂正義的最後防線，早就被民眾吐滿口水。

李艷秋說，只有受害者可以選擇要不要原諒凶手，其他人，不管你是誰，都沒有說話的資格。

李艷秋說，案子纏訟兩年多，對楊姓學生父母來說，每天都是折磨，他們不富裕，還有身障女兒要照顧，台灣社會用如潮的捐款鼓勵他們，當兩天內湧進1400多萬捐款時，他們出面喊停，說援助足夠了，「不能過度佔用社會資源，希望善款能給更需要的家庭，讓愛心持續流動，照亮更多角落」。

李艷秋認為，這兩件年終牽動人心的案子，兩家痛徹心扉的父母，說了同樣一句話「我們夠用，把愛心轉給其他更需要的人吧」。

▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

鏟子超人在光復揮灑汗水　人民用堅定一票讓大罷免掛0

李艷秋表示，2025年，還有大批的鏟子超人，在光復鄉揮灑汗水，一鏟一鏟的讓居民恢復生活；有挺身而出的英雄，用鮮血阻擋隨機殺人魔的瘋狂；有受害者的家人，示範如何分享大愛；還有，別忘了，人民是如何用堅定的一票，讓大罷免掛0，警告執政者停止煽動撕裂台灣。

李艷秋強調，讓人安慰的是，政治的烏煙並沒有遮蓋台灣的天空，台灣的良善沒有消失，在重要時刻，這良善就匯成暖暖的光，微弱，但堅定，祝福朋友們，懷抱著對台灣的希望與期待，迎接2026年改變的一年。

▼鏟子超人。（圖／古哥空拍法人提供）

▲▼ 鏟子超人集結空拍畫面曝+災現況 這裡有一些昨天空拍花蓮光復鄉災區及光復車站人群的空拍畫面 。（圖／古哥空拍法人提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

「東婷CP」合體了！　汪東城.曾沛慈還原造型

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

更多熱門

相關新聞

趙少康亮票認罪求緩刑　批大罷免勞民傷財

趙少康亮票認罪求緩刑　批大罷免勞民傷財

中國廣播公司前董事長趙少康於今年（2025年）「726」大罷免投票時，亮票給媒體拍攝圈票內容，被台北地檢署起訴涉犯《公職人員選舉罷免法》、建請從重量刑，台北地院今（31日）首度開庭，趙認罪求輕判與緩刑，法官諭知辯論終結，訂於明年（2026年）1月20日宣判。

FUSO「3大車系齊聚台北車展」

FUSO「3大車系齊聚台北車展」

提降低罷免總統門檻挨批　翁曉玲反嗆：民進黨發動大罷免就可以？

提降低罷免總統門檻挨批　翁曉玲反嗆：民進黨發動大罷免就可以？

薩滿預言川普病倒　「這地」爆三戰

薩滿預言川普病倒　「這地」爆三戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧

2025「台灣車壇12大事件」回顧

關鍵字：

20252026李艷秋大罷免割頸案鏟子超人余家昶

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面