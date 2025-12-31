回顧2025大事「從黑暗發出微光」　李艷秋：政治的烏煙沒有遮蓋天空

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

記者郭運興／台北報導

明天就是2026年，媒體人李艷秋今（31日）回顧了2025年大事，她表示，2025從黑暗中發出微光，讓人對這塊土地的未來，仍懷抱一絲期待，有大批鏟子超人，讓居民恢復生活；有挺身而出英雄，用鮮血阻擋殺人魔；有受害者家人，示範如何分享大愛；還有別忘了，人民如何用堅定的一票，警告執政者停止煽動撕裂台灣，政治的烏煙並沒有遮蓋台灣的天空，台灣的良善沒有消失，在重要時刻，良善匯成暖暖的光，祝福朋友們，懷抱著對台灣的希望與期待，迎接2026年。

李艷秋表示，原本以為2025年將在大罷免的撕裂、馬太鞍溪堰塞湖的悲劇、隨機殺人的恐懼，和受害國中生父母的痛苦哭嚎中結束，但是在這些悲劇中，那從黑暗中發出的微弱亮光，卻讓人對這塊土地的未來，仍懷抱一絲期待。

余家人展現了人性裡最美的風景

李艷秋先是提到，自己想談談北捷阻擋兇手的英雄余家昶，以及他的家人，前些天自己經過北車，一名女子突然過來問「到彰化的巴士要去哪裡搭」，自己下意識想立刻逃開，萬一...，又覺得理所當然要幫忙，短短的一秒鐘，兩種思維在腦中如火花迸裂，最後選擇告訴該女子「北車沒有巴士」，要問詢問處在哪裡坐巴士，該女子千謝萬謝的走了，自己愣了好一會兒，開始懊惱為什麼不當場幫忙查，或帶她去詢問處。

李艷秋說，自己的恐懼來自隨機殺人的無常，自己沒有逃開，因為余先生擋兇手濫殺的畫面突然浮現。那是非常奇特的感受，恐懼跟勇氣同時存在，自己很虔敬的在心底說了聲謝謝，謝謝余家昶把人性中的大愛和溫暖存留了下來。

李艷秋直言，余家昶是捨身救人的英雄，他80歲的母親，更是菩薩級的存在。余媽媽要大家不要苛責兇手的父母，還祝願他們身體健康；余太太把收到的200萬捐款回捐給桃園市政府，告訴想捐款的人「可以用余家昶的名字，捐助公益團體，把他的愛與勇氣持續下去」。在心碎中選擇原諒，在破碎中想著成全，余家人展現了人性裡最美的風景，只不過，代價太大了。

▼M7出口民眾獻花致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者許凱彰攝）

割頸案引爆大眾對司法憤怒

接著，李艷秋提到，再談談被同學割頸身亡的國中生案，兇手二審判12年和11年，受害者的父母痛罵司法已死，孩子沒了，兇手因為未成年，四年後就可以假釋，再上訴可能判更輕；民事判賠的938萬拿不到，兇手反而申請訴訟救助，裁判費16萬由全民買單；法官還在庭上問受害者父母「願不願意讓兇手好好孝順你們」這個案子，引爆社會大眾對司法的極致憤怒，所謂正義的最後防線，早就被民眾吐滿口水。

李艷秋說，只有受害者可以選擇要不要原諒凶手，其他人，不管你是誰，都沒有說話的資格。

李艷秋說，案子纏訟兩年多，對楊姓學生父母來說，每天都是折磨，他們不富裕，還有身障女兒要照顧，台灣社會用如潮的捐款鼓勵他們，當兩天內湧進1400多萬捐款時，他們出面喊停，說援助足夠了，「不能過度佔用社會資源，希望善款能給更需要的家庭，讓愛心持續流動，照亮更多角落」。

李艷秋認為，這兩件年終牽動人心的案子，兩家痛徹心扉的父母，說了同樣一句話「我們夠用，把愛心轉給其他更需要的人吧」。

▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

鏟子超人在光復揮灑汗水 人民用堅定一票讓大罷免掛0

李艷秋表示，2025年，還有大批的鏟子超人，在光復鄉揮灑汗水，一鏟一鏟的讓居民恢復生活；有挺身而出的英雄，用鮮血阻擋隨機殺人魔的瘋狂；有受害者的家人，示範如何分享大愛；還有，別忘了，人民是如何用堅定的一票，讓大罷免掛0，警告執政者停止煽動撕裂台灣。

李艷秋強調，讓人安慰的是，政治的烏煙並沒有遮蓋台灣的天空，台灣的良善沒有消失，在重要時刻，這良善就匯成暖暖的光，微弱，但堅定，祝福朋友們，懷抱著對台灣的希望與期待，迎接2026年改變的一年。

▼鏟子超人。（圖／古哥空拍法人提供）