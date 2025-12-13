　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

▲台北市議員鍾沛君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲、陳家祥／台北報導

台北市第六選區涵蓋大安、文山，共計13席市議員，長年被視為藍營優勢選區，不僅國民黨席次過半，選民結構也以公教族群為主，盤勢相對穩定。隨著現任議員幾乎全數尋求連任，新人空間有限，第六選區再度呈現「鐵板區」態勢。

從目前布局來看，爭取連任者幾乎囊括各黨現有版圖。國民黨方面，現任8席議員王欣儀、李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、楊植斗，以及選後入黨的曾獻瑩，皆已表態或被視為將續拚連任；民進黨則由簡舒培、王閔生兩席力守既有基本盤；民眾黨方面，現任議員張志豪持續經營；社民黨苗博雅也再度挑戰連任。新人部分，目前國民黨籍僅有車層里長李易儒有意投入戰局，整體而言，新人比例相當有限。

▲▼ 車層里長李易儒 。（圖／記者崔至雲攝）

▲車層里長李易儒。（圖／記者崔至雲攝）

地方人士分析，大安、文山區匯集多所老牌名校與明星學府，教育資源豐富，加上依山傍水、生活機能完整，吸引不少公教人員長期定居，也使得公教票源成為藍營長年穩固的基本盤。過去多屆選舉中，國民黨在此區皆能穩居過半席次，顯示為超穩定結構。

不過，優勢結構同時也帶來內部競逐的壓力。藍營人士分析，近三屆市議員選舉，國民黨在第六選區多採取「現任席次加一」的提名策略，讓公教與藍營基本票源在黨內候選人間分食。直到2022年選舉，透過操盤安排，曾獻瑩以報備參選方式投入，當選後再入黨，國民黨席次才成功來到8席。此種操作模式，也讓黨內新人必須仰賴極高知名度或地方組織實力，才能突圍而出。

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-徐弘庭 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，選制差異也被視為影響新人成長的重要因素。藍營人士分析，相較民進黨採取全員初選、讓新人有機會透過制度競逐，國民黨提名機制相對保障現任，現任議員只要沒有重大爭議，通常都能獲得提名，無形中壓縮了世代交替與人才流動的空間。地方基層直言，大安、文山雖是藍營優勢區，但同時也是「最不容易洗牌」的選區之一。

該人士提到，若將視角拉高至立委層級觀察，結構性問題更為明顯。國民黨立委賴士葆在該選區連任多屆，羅智強也才剛選上第一屆立委，短期內不太可能出現議員更上層樓、釋出議員席次的情況，使得市議員多半選擇固守本位、續拚連任。相較之下，松山、信義區過去因徐巧芯、王鴻薇轉戰立委，曾直接空出議員席次，提供黨內新血進場的機會，第六選區顯得相對封閉。

整體而言，台北市第六選區2026年選戰，短期內仍將以現任議員的基本盤經營為主軸，選情變數主要集中在政黨內部的票源分配，而非藍綠板塊的大幅挪移。國民黨雖持續握有結構優勢，但在全員續拚連任的情況下，如何避免票源過度分散，將是黨內需要面對的現實課題。

▼北市2026大安文山議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）

▲▼北市2026大安文山議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）

北市議員選戰／大安文山8席藍議員拚連任　僅1新人挑戰洗牌不易

