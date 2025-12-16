台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

▲行政院副院長鄭麗君頒發第8屆政府服務獎「社會創新共融獎」，表揚台大醫院雲林分院。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

長期深耕偏鄉醫療的台大雲林分院，以「打造安全防婦網，偏鄉婦幼的靠山」計畫，榮獲國家發展委員會第八屆政府服務獎「社會創新共融獎」。頒獎典禮將昨（15）日舉行，由行政院副院長鄭麗君頒獎，肯定該院以制度設計回應偏鄉婦幼醫療需求的長期成果。

雲林地區長年面臨婦產科醫師高齡化、醫療資源分布不均，以及急重症孕產婦與新生兒需緊急外轉的高度風險。台大醫院雲林分院自2017年成立婦幼醫學中心，承接衛福部周產期照護網絡服務計畫，並擔任彰、雲、嘉及竹山地區的周產期核心醫院，選擇不以單一醫療量能補強作為解方，而是從制度面著手，整合醫院、基層診所與區域資源，逐步建構偏鄉婦幼的安全防護網。

▲新生兒外接設備，結合即時生命徵象監測與4G遠距傳輸，讓專科醫療支援自基層診所。（圖／記者游瓊華翻攝）

院方指出，計畫推動以來，已陸續建立高危妊娠產前轉診機制、新生兒外接與遠距即時監測、產科開放醫院模式，以及全國首創的數位化血庫調度平台。其中，跨院智慧輸血系統讓緊急供血時間從原本約三小時縮短至三十分鐘，新生兒外接則結合4Ｇ遠距監測設備，讓救治能自基層診所即刻啟動，降低轉送過程的醫療風險，也讓原本各自運作的醫療單位，轉為區域聯防的合作模式。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，這套制度的形成，源自於對偏鄉現實條件的理解，而非單點式的設備或人力補充。他指出，制度的前期規劃與奠基，來自時任分院副院長徐明洸的推動與整合，徐目前服務於輔仁大學附設醫院，仍持續在不同場域延續制度創新與區域合作的精神，並將出席此次頒獎典禮。

這也是台大醫院雲林分院第三度獲得政府服務獎肯定。過去曾以癌症照護計畫獲得社會關懷服務獎，也曾以數位聯防機制獲得創新數位加值獎，從癌症、數位醫療到婦幼安全，分院的服務主題雖各有不同，但核心皆指向以制度回應地方長期存在的醫療結構問題。

馬惠明指出，這項計畫所獲得的肯定，不只是單一方案的成果，而是一種選擇！「選擇用制度留住醫療人員、用合作取代競爭、用長期投入回應偏鄉的結構性困境」。他強調，醫療的價值不應因地理位置而有所差別，分院努力打造的，是一個讓醫護人員願意留下、醫療機構彼此支援、民眾能安心就醫的環境。

未來，台大醫院雲林分院將持續與衛生主管機關、區域內外醫院及基層診所合作，深化分級醫療與區域聯防機制，讓偏鄉婦幼醫療從風險管理走向制度化保障，逐步形塑一張更公平、可近且穩定的健康照護網絡。

▲透過數位化血庫調度與遠距監測系統，提升偏鄉急重症醫療效率與安全。（圖／記者游瓊華翻攝）