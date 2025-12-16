　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

▲台大雲林分院婦幼醫療制度獲全國肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲行政院副院長鄭麗君頒發第8屆政府服務獎「社會創新共融獎」，表揚台大醫院雲林分院。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

長期深耕偏鄉醫療的台大雲林分院，以「打造安全防婦網，偏鄉婦幼的靠山」計畫，榮獲國家發展委員會第八屆政府服務獎「社會創新共融獎」。頒獎典禮將昨（15）日舉行，由行政院副院長鄭麗君頒獎，肯定該院以制度設計回應偏鄉婦幼醫療需求的長期成果。

雲林地區長年面臨婦產科醫師高齡化、醫療資源分布不均，以及急重症孕產婦與新生兒需緊急外轉的高度風險。台大醫院雲林分院自2017年成立婦幼醫學中心，承接衛福部周產期照護網絡服務計畫，並擔任彰、雲、嘉及竹山地區的周產期核心醫院，選擇不以單一醫療量能補強作為解方，而是從制度面著手，整合醫院、基層診所與區域資源，逐步建構偏鄉婦幼的安全防護網。

▲台大雲林分院婦幼醫療制度獲全國肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新生兒外接設備，結合即時生命徵象監測與4G遠距傳輸，讓專科醫療支援自基層診所。（圖／記者游瓊華翻攝）

院方指出，計畫推動以來，已陸續建立高危妊娠產前轉診機制、新生兒外接與遠距即時監測、產科開放醫院模式，以及全國首創的數位化血庫調度平台。其中，跨院智慧輸血系統讓緊急供血時間從原本約三小時縮短至三十分鐘，新生兒外接則結合4Ｇ遠距監測設備，讓救治能自基層診所即刻啟動，降低轉送過程的醫療風險，也讓原本各自運作的醫療單位，轉為區域聯防的合作模式。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，這套制度的形成，源自於對偏鄉現實條件的理解，而非單點式的設備或人力補充。他指出，制度的前期規劃與奠基，來自時任分院副院長徐明洸的推動與整合，徐目前服務於輔仁大學附設醫院，仍持續在不同場域延續制度創新與區域合作的精神，並將出席此次頒獎典禮。

這也是台大醫院雲林分院第三度獲得政府服務獎肯定。過去曾以癌症照護計畫獲得社會關懷服務獎，也曾以數位聯防機制獲得創新數位加值獎，從癌症、數位醫療到婦幼安全，分院的服務主題雖各有不同，但核心皆指向以制度回應地方長期存在的醫療結構問題。

馬惠明指出，這項計畫所獲得的肯定，不只是單一方案的成果，而是一種選擇！「選擇用制度留住醫療人員、用合作取代競爭、用長期投入回應偏鄉的結構性困境」。他強調，醫療的價值不應因地理位置而有所差別，分院努力打造的，是一個讓醫護人員願意留下、醫療機構彼此支援、民眾能安心就醫的環境。

未來，台大醫院雲林分院將持續與衛生主管機關、區域內外醫院及基層診所合作，深化分級醫療與區域聯防機制，讓偏鄉婦幼醫療從風險管理走向制度化保障，逐步形塑一張更公平、可近且穩定的健康照護網絡。

▲台大雲林分院婦幼醫療制度獲全國肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲透過數位化血庫調度與遠距監測系統，提升偏鄉急重症醫療效率與安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名戀愛手遊挨批惡俗...登熱搜　網狂酸：性別雙標
快訊／北市嚴重車禍　女受困公車底命危
快訊／23歲女遭夾殺亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

推動「吃在地、惜食材、愛地球」　黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

五分車再鳴笛　虎尾糖廠新製糖期正式開工

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

雲林示範場域發表成果　智慧養豬邁向落地應用

酒駕追撞奪命　台南市警溯源刨根除「醉」犯　黃偉哲：絕不寬貸

深耕偏鄉三十年　斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲雲林醫療奉獻獎

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

推動「吃在地、惜食材、愛地球」　黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

五分車再鳴笛　虎尾糖廠新製糖期正式開工

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

雲林示範場域發表成果　智慧養豬邁向落地應用

酒駕追撞奪命　台南市警溯源刨根除「醉」犯　黃偉哲：絕不寬貸

深耕偏鄉三十年　斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲雲林醫療奉獻獎

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

謝麗金喝隔夜咖啡「喝到小強」！　打開杯蓋崩潰：感覺喉嚨卡蟑螂腿

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

地方熱門新聞

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車偏區災時通訊零時差

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳批發公司負責人被裁定管收

硬皮鯊亂擋小鴨　遭踹車爆全武行

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

弱勢就業一條龍服務獲肯定雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

守護第一線救災人員健康新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地啟用

古都魅力吸引日本學子山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

更多熱門

相關新聞

台大雲林分院獲贈手持式超音波　強化PGY即戰力

台大雲林分院獲贈手持式超音波　強化PGY即戰力

為強化臨床即戰力、培育新世代醫師，台大雲林分院昨（2）日舉行無線手持式超音波設備捐贈儀式，再度獲得善心人士慨捐27台手持式超音波設備。此批設備將協助不分科住院醫師（PGY）「人手一機」進行即時演練與應用，快速累積臨床實戰能力，也持續推動醫院臨床教育數位化與智慧化整合，打造「未來醫師」。

嘉義縣梅山及番戶衛生局　偏鄉醫療獲獎

嘉義縣梅山及番戶衛生局　偏鄉醫療獲獎

大林慈濟核醫科榮獲論文與期刊雙料大獎

大林慈濟核醫科榮獲論文與期刊雙料大獎

名醫馬辛一辭世　前輩惋惜：提升偏鄉重症醫療貢獻重大

名醫馬辛一辭世　前輩惋惜：提升偏鄉重症醫療貢獻重大

台大醫院全台首例導入「雙腔無導線心律調節器」

台大醫院全台首例導入「雙腔無導線心律調節器」

關鍵字：

台大雲林分院偏鄉醫療婦幼健康醫療創新

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面