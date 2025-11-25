　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

舞力全開！國泰人壽首屆「創意舞蹈大賽」超燃登場　冠軍「巨星級舞台演出」震撼評審

▲▼ 國泰人壽,藝能大賞,舞蹈,幸福企業,向心力,凝聚力。（圖／品牌提供）

▲2025《國泰藝能大賞》在全場座無虛席的熱情中展開，千名同仁齊聚中央大學大禮堂，掌聲、歡呼與加油聲浪交織，為決賽現場帶來宛如巨星級舞台盛會的沸騰能量！（圖／國泰人壽提供）

記者萬玟伶／桃園報導

以「創新、挑戰、跨越」為核心精神，《國泰藝能大賞》自2005年舉辦以來，年年皆是凝聚同仁力量的一大盛事！今年活動邁入全新篇章，首次推出「創意舞蹈大賽」，不再侷限於歌唱與啦啦隊表演，而是以更自由多元的形式，讓同仁在舞台上展現協作默契、創意能量與自我突破的勇氣。今年總決賽於11/22（六）於桃園中央大學大禮堂熱鬧展開，現場幾乎座無虛席，從燈光、舞台、觀眾熱情到震耳的加油聲浪，都讓場面宛如一場巨星級舞台饗宴。此次決賽隊伍來自全台歷時3個月的激烈選拔，共同串起這場國泰人充滿凝聚力的年度盛會。

特別的是，今年也是首次打破「單一單位組隊」的方式，吸引許多跨部門、跨年齡的同仁共同參與，也能看見主管、資深夥伴與新人並肩練舞的畫面。從街舞、現代舞、劇場式表演到故事創作，每一隊都用不同風格詮釋團隊精神，現場活力滿溢，觀眾掌聲與歡呼聲不斷，充分展現「國泰人敢挑戰、敢創新」的精神與無窮魅力！

從歌唱＆啦啦隊到創意舞蹈　國泰藝能大賞再進化
「跨界協作」成今年最大亮點！
職工福利委員會主任委員劉大坤資深副總經理表示，今年之所以轉型嘗試「創意舞蹈大賽」，就是希望打破過去「要有歌手才能組啦啦隊」的限制，讓更多同仁能自由展現才華。「創意舞蹈讓表演形式的可能性被完全打開。任何人都能用故事、創意、隊形、主題來完成一段屬於團隊的作品。這不只是舞蹈，更是一種『集體創作』。」

▲▼國泰藝能大賞總決賽,亞軍展大日 。（圖／記者徐文彬攝）

▲來自中台灣的「展大日」，以滿滿的原住民元素吸引評審以及全場的目光，獲得亞軍殊榮！（圖／記者徐文彬攝，下同）

他表示，當大家能放下職位，嘗試著跨單位協作、互相練習、共同成就舞台時，過程中累積的革命情感與相互信任，遠比比賽本身更有價值。今年打破單一單位組隊限制，也讓劉大坤相當有感，「這非常符合國泰近年強調的『跨界協作』，跨單位、跨部門，發揮整體戰力，讓每個人在大樹底下都能展現更好的能量！」

今年的《國泰藝能大賞》在設計獎勵制度上也全面升級，不僅入圍隊伍即可獲得獎金，所有進入全國前十名的團隊都能把獎盃與獎勵金帶回家，讓每一位投入練習的同仁都能感受到被肯定的榮耀。而最令同仁期待的，則是今年特別打造的「冠軍專屬榮耀」。除了高額獎金外，奪下第一名的隊伍更能獲得獨家冠軍T-shirt，並享有為其量身打造冠軍舞蹈MV的機會，讓團隊的高光時刻得以永久留存，成為整場比賽中最令人嚮往的殊榮！

在主持與評審陣容方面，今年也延續專業規格！主持邀請到今年甫獲金鐘肯定的派翠克，以成熟的舞台掌控力與高度感染力，帶動現場觀眾情緒。評審陣容則由知名舞者兼編舞師藍波、田一德、NIKE、黑妹與人氣藝人小樂吳思賢等人共同坐鎮，從舞台呈現到專業評分都別具深度與公信力，也讓參賽者以更高標準看待此次的演出。

▲▼國泰藝能大賞總決賽 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼本屆邀請藍波、田一德、NIKE、黑妹與小樂吳思賢等人組成頂尖評審陣容，搭配金鐘主持人派翠克的帶動，為創意舞蹈大賽注入動感又熱血的舞台能量！

▲▼國泰藝能大賞總決賽 。（圖／記者徐文彬攝）

劉大坤表示，「我們希望透過這個舞台，讓更多同仁獲得自信，發現自己的可能性，也讓這份能量回到工作與生活，形成正向循環。今年比賽結束後，我們也會聽取同仁們的意見，未來將持續透過每一場活動，促成更健康、更具韌性的國泰文化。」

從同手同腳到舞台級演出　
國泰同仁用行動證明「夢想無畏」！

教育訓練部「內勤力」爆發！午休30分鐘練出最強默契
教育訓練部的隊伍，是這次總決賽裡體現「內勤力量」的一組。從5月開始，他們即在忙碌工作中抽空練習。今年國泰人壽特別與刑事警察局合作，以朗朗上口的《詐裂獲全勝》的「反詐舞」引爆話題，這首歌從作詞、作曲、編舞到拍攝MV，全由教育訓練部同仁自行創作。這次為了比賽，他們更將原本只有1分14秒的歌曲，補足到3分鐘舞蹈表演，從延伸橋段、隊形轉換到情境設計，全是團隊共同腦力激盪的成果。協理萬憶蓮與經理程彩虹皆表示，在密集排練中，他們看見夥伴們更多的可能，也重新認識國泰的炸裂能量。也有同仁感動道，「公司願意持續聽見員工的需求，並願意給予舞台，真的非常難得！」

▲▼ 國泰人壽,藝能大賞,舞蹈,幸福企業,向心力,凝聚力。（圖／品牌提供）

▲教育訓練部將「防詐五不」以及「一聽二掛三查證」自然融入歌曲與舞蹈中，奧運桌球國手陳思羽（中）更熱情相挺！（圖／國泰人壽提供）

值得一提的是，奧運桌球國手兼國泰女桌成員的陳思羽，因感念公司栽培，今年不僅熱情加入「反詐舞」行列，更點頭答應上台演出，甚至練球後仍抓著防護員一起練舞，上場前更不斷repeat動作，只為呈現最好效果，讓團隊成員都大為感動！

從0跳到第三名！看見「展汐止」的持續突破與堅強意志力
展汐止的故事，則是一段「從零開始、跳到第三名」的奇蹟！團隊中沒有人有舞蹈底子，因此他們找來老師幫忙編舞、練舞。練習時間橫跨3個多月，初期每週一次、一次2小時，但進入複賽與總決賽後，練習強度瞬間拉到「每天四小時」。這群原本完全不會跳舞的團隊，靠著一次次的突破與堅持，最後成功完成精彩的3分鐘演出，在總決賽奪下亮眼的第三名成績！

▲▼ 國泰藝能大賞總決賽,季軍展汐止 。（圖／記者徐文彬攝）

▲展汐止巧妙將保險工作的心路歷程融入舞蹈，以創意與團隊默契完美展現舞台能量，獲得季軍殊榮！

練習過程中一位夥伴因為腳傷痛到無法負荷，在深夜傳了長篇訊息給經理，哽咽地說怕拖累大家、想退出，但在夥伴們的理解與鼓勵下，她最終還是成功回到舞台上，與團隊留下最難忘的回憶。讓大家驚豔的還有平時話不多的同仁，在負責道具組時展現驚人能量，不只把道具細節做得滴水不漏，甚至成為舞台呈現的亮點之一。也有人因高強度練習跳到默默瘦了20公斤，足見團隊這段期間投入的決心與意志力。

▲▼ 國泰藝能大賞總決賽,季軍展汐止 。（圖／記者徐文彬攝）

▲從「同手同腳」到完美演出3分鐘的動感曲目，展汐止的賣力表現讓嚴格的舞蹈老師送上「100分」的肯定，差點惹哭團員！

經理陳采庭回憶道，這趟旅程最珍貴的，就是看見團隊凝聚力在日復一日的練習中悄悄加深。「原本不熟的新進同仁和資深夥伴，現在變得像家人一樣親近。」經過無數次排練，大家學會面對衝突、說出真心話，也學會彼此拉一把。「我們現在甚至會一起跑客，分享彼此的案子，整個團隊的合作與信任感都因此升級！」

致敬Lady Gaga！「專吉利」以巨星規格打造舞台級作品
而今年的冠軍隊伍，由「專吉利」拿下！這個被初賽、複賽評審驚呼是極具「專業舞台感」的冠軍隊伍，展現出國泰人「把比賽當成巨星級舞台來做」的極致投入！主導此次整體創作的同仁施穎，曾在學生時期參與過啦啦隊訓練，她笑言自己從活動公告後便開始構思作品，多次在心底推翻重來，連音樂、舞風到故事線都反覆調整，直到某天看見Lady Gaga在Coachella的演出，才決定——今年，就用這種規格來比賽！

▲▼國泰藝能大賞總決賽,冠軍專吉利 。（圖／記者徐文彬攝）

▲冠軍隊伍「專吉利」以巨星級級規格震撼全場！從妝容、造型、走位到舞風皆細緻到位，完整展現國泰人全力以赴、創意爆發的舞台能量。

所謂的「這種規格」包括，舞台級的細緻妝容、隱眼與指甲，宛如巨星登場般的服飾、裝飾，全靠同仁自行加工、縫製、改造，演出時的每一個走位、收拍、節拍、情緒，也全都精準打造。經理許宗萬透露，為了演出，他原本準備了全身的BOSS行頭，卻因為風格不夠「舞台感」而被同仁要求重做，他笑說，「既然要做，就做到最好，我全權讓他們決定。」言談中讓人看見國泰文化的核心，當員工被信任、被支持，無論在舞台或事業上，就能閃耀出專屬於國泰人的自信與能量。

▲▼國泰藝能大賞總決賽,冠軍專吉利 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「專吉利」巨星級演出拿下今年冠軍肯定！

更令人佩服的是，即便投入大量時間排練，專吉利在本業上依舊維持全台前段班的績效表現，展現出真正「舞台與業務都全力以赴」的精神。一位剛到職半年的新人，也是此次演出的主要成員之一，他表示自己原本因不熟悉業務而經常內耗，但在長時間排練中逐漸與夥伴培養出革命情感，大家的主動關心、分享與教導，更讓他感受到「被接住的力量」！

讓每位同仁被看見、被聽見
國泰人壽持續打造幸福企業文化
將近5小時令人意猶未盡的比賽與演出，2025《國泰藝能大賞・創意舞蹈大賽》在全場熱烈掌聲中完美落幕，然而這場活動帶給同仁的影響遠不止於舞台之上。從創意發想、練習面對衝突，到彼此協作支持，甚至是跨單位合作，直至最終站上舞台的那一刻，每一支隊伍都用最真摯的方式，展現了國泰人「BETTER TOGETHER 共創更好」的企業精神，這份能量也將延續到日常工作與服務中，成為推動企業文化更進化、更凝聚、更溫暖的力量。

國泰人壽也期盼未來能持續透過更多創新活動，讓同仁在舞台與生活中找到自信、找到熱情，也讓國泰「幸福企業」的價值，在每一年、每一場盛會中持續發光。

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

