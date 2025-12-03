　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大雲林分院獲贈手持式超音波　強化PGY即戰力打造未來醫師

▲台大雲林分院獲贈手持式超音波，院長馬惠明感謝捐贈單位長期支持雲林在地醫療。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大雲林分院獲贈手持式超音波，院長馬惠明感謝捐贈單位長期支持雲林在地醫療。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化臨床即戰力、培育新世代醫師，台大雲林分院昨（2）日舉行無線手持式超音波設備捐贈儀式，再度獲得善心人士慨捐27台手持式超音波設備。此批設備將協助不分科住院醫師（PGY）「人手一機」進行即時演練與應用，快速累積臨床實戰能力，也持續推動醫院臨床教育數位化與智慧化整合，打造「未來醫師」。

院長馬惠明表示，手持式超音波被譽為「21世紀聽診器」，可協助 PGY 醫師在第一線迅速掌握病情、提升判斷效率。「即時影像就是即時決策，這批設備將讓病人得到更安全、更有效率的照護，也使雲林民眾直接受惠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

副院長江文莒指出，雲林分院教學研究部結合手持式超音波發展混成式臨床教學，課程整合理論、實作、影像判讀與臨床決策，強化 PGY 臨床應變能力。教學型主治醫師王莨惟表示，PoCUS（重點式照護超音波）自1990年問世以來，已成為現代臨床醫師的第二個聽診器。無線手持式超音波讓年輕醫師隨時學習與應用，真正實現教學與臨床整合。

已完成 PGY 訓練的李建均醫師分享，超音波訓練讓他在面對緊急狀況時「更快看到問題、也更能做出準確判斷」。現任 PGY 詹承翰醫師分享「在病房，我可以第一時間評估病人的體液容積狀態，也可以幫腹脹的病人評估是否有腸胃阻塞，不需要等x光檢查就可以快速處理，使病房工作運轉的更流暢」。

現任 PGY 王湘晴醫師則提到，曾遇到病人在拔除引流管後突感呼吸困難，她能立即使用超音波評估是否為氣胸，迅速排除危險因子，顯著提升臨床安全。馬惠明表示，雲林分院正以「六大策略藍圖」為核心，朝 人本醫院、創新醫院、智慧醫院、韌性醫院、永續醫院、典範醫院等六大方向全面升級。

此次捐贈強化的 PoCUS（重點式照護超音波）教學結合臨床現場具高度即時性，能提升臨床反應速度，也讓教學、科技與照護品質同步進步，是邁向智慧與創新醫院的重要關鍵。這批設備象徵雲林分院在臨床教學與偏鄉醫療的同步升級，不僅改善教學環境，也讓雲林民眾直接受惠。

▲台大雲林分院獲贈手持式超音波，院長馬惠明感謝捐贈單位長期支持雲林在地醫療。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲PGY醫師現場示範操錯手持式超音波設備，呈現更高診斷效率。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為感冒！男童「1異常症狀」驚罹血癌　醫嘆：太突然
快訊／林倪安遭爆當小三　IG發聲活動急喊卡
快訊／遭駭客竊取1TB資料　華碩緊急發聲明
京華城土地疑「非常規交易」　沈慶京長子遭約談50萬交保
10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　可能爆發強烈閃焰
鄭明典示警0度線狂衝南下！今夜明晨最凍「恐探14度」
藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」
鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價17億房產全數流標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逛京都清水寺驚見8字「台味標語」！全場看完笑噴：寫給台人看的

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題！醫師建議：最好到腸胃科檢查

台大雲林分院獲贈手持式超音波　強化PGY即戰力打造未來醫師

鄭明典示警0度線狂衝南下！今夜明晨最凍「恐探14度」

東森藏寶閣攜手臺藝大！景泰藍泰斗、熱貢唐卡神匠珍稀之作同場亮相　規模罕見

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴：有夠難看

一票狂喊「超像爸要喝茶」　八曜和茶超前部署！網驚：瞳孔地震了

豐原醫院母嬰親善績優奪優等　母乳哺育成長逾 4 成

李坤璋教授新書《守門人的哀與愁》　聚焦康友案與制度反思

YouTube廣告變長？「要看20秒↑」一票有感怨：觀看體驗爛透

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

Selina「遭疑懷二寶」ELLA爆氣XD　曝勁寶音樂才華傲：遺傳到我

逛京都清水寺驚見8字「台味標語」！全場看完笑噴：寫給台人看的

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題！醫師建議：最好到腸胃科檢查

台大雲林分院獲贈手持式超音波　強化PGY即戰力打造未來醫師

鄭明典示警0度線狂衝南下！今夜明晨最凍「恐探14度」

東森藏寶閣攜手臺藝大！景泰藍泰斗、熱貢唐卡神匠珍稀之作同場亮相　規模罕見

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴：有夠難看

一票狂喊「超像爸要喝茶」　八曜和茶超前部署！網驚：瞳孔地震了

豐原醫院母嬰親善績優奪優等　母乳哺育成長逾 4 成

李坤璋教授新書《守門人的哀與愁》　聚焦康友案與制度反思

YouTube廣告變長？「要看20秒↑」一票有感怨：觀看體驗爛透

逛京都清水寺驚見8字「台味標語」！全場看完笑噴：寫給台人看的

蔡允潔談3C育兒認「怕被偷拍公審」　長文吐心聲：媽媽終究也是人

薛和坤滿貫彈掀攻勢！高苑4局13比1勝中興　分組第一晉級

根本韓星天花板！　EXO CHEN來台祭超狂粉絲福利「全場1對1自拍」

舞動共融迎國際身障者日　基隆「地中海郵輪舞會」溫暖啟航

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題！醫師建議：最好到腸胃科檢查

以為感冒！國小弟「1異常症狀」驚罹血癌　醫嘆：一切來得太突然

林倪安遭爆當小三「生日會有異動」！　吐心聲：身心俱疲

快訊／遭駭客竊取1TB資料　華碩緊急發聲明

京華城土地疑「非常規交易」　沈慶京長子遭約談50萬交保

張根碩模仿唱〈愛情病〉　李洪基：我哪有這樣！

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

更多熱門

相關新聞

雲林縣府舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議

雲林縣府舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議

縣長張麗善今（3）日主持「草嶺堰塞湖跨縣市（雲林／南投）聯防整備暨專家諮詢會議」，研商堰塞湖災害之整體應變策略及任務分工。她指出，面對天災地變，必須要求科學分析、嚴密監測及跨域合作，建立完善的防災機制，收到防災降災效果。

張麗善重申打破農地階級化、落實農民權益

張麗善重申打破農地階級化、落實農民權益

深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

牛魔王被斬了！檢警扣21輛改裝車　超豪華陣容曝

牛魔王被斬了！檢警扣21輛改裝車　超豪華陣容曝

全聯鯛魚排1.5萬片「僅回收了1831片」　18縣市全中招

全聯鯛魚排1.5萬片「僅回收了1831片」　18縣市全中招

關鍵字：

雲林手持超音波臨床智慧醫療台大雲林分院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

許瑋甯婚禮爆插曲！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

吳建豪突暴瘦「臉凹骨頭突出」！數月驟減20kg

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

台中女騎士遭聯結車「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面