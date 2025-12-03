台大雲林分院獲贈手持式超音波　強化PGY即戰力打造未來醫師

▲台大雲林分院獲贈手持式超音波，院長馬惠明感謝捐贈單位長期支持雲林在地醫療。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化臨床即戰力、培育新世代醫師，台大雲林分院昨（2）日舉行無線手持式超音波設備捐贈儀式，再度獲得善心人士慨捐27台手持式超音波設備。此批設備將協助不分科住院醫師（PGY）「人手一機」進行即時演練與應用，快速累積臨床實戰能力，也持續推動醫院臨床教育數位化與智慧化整合，打造「未來醫師」。

院長馬惠明表示，手持式超音波被譽為「21世紀聽診器」，可協助 PGY 醫師在第一線迅速掌握病情、提升判斷效率。「即時影像就是即時決策，這批設備將讓病人得到更安全、更有效率的照護，也使雲林民眾直接受惠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

副院長江文莒指出，雲林分院教學研究部結合手持式超音波發展混成式臨床教學，課程整合理論、實作、影像判讀與臨床決策，強化 PGY 臨床應變能力。教學型主治醫師王莨惟表示，PoCUS（重點式照護超音波）自1990年問世以來，已成為現代臨床醫師的第二個聽診器。無線手持式超音波讓年輕醫師隨時學習與應用，真正實現教學與臨床整合。

已完成 PGY 訓練的李建均醫師分享，超音波訓練讓他在面對緊急狀況時「更快看到問題、也更能做出準確判斷」。現任 PGY 詹承翰醫師分享「在病房，我可以第一時間評估病人的體液容積狀態，也可以幫腹脹的病人評估是否有腸胃阻塞，不需要等x光檢查就可以快速處理，使病房工作運轉的更流暢」。

現任 PGY 王湘晴醫師則提到，曾遇到病人在拔除引流管後突感呼吸困難，她能立即使用超音波評估是否為氣胸，迅速排除危險因子，顯著提升臨床安全。馬惠明表示，雲林分院正以「六大策略藍圖」為核心，朝 人本醫院、創新醫院、智慧醫院、韌性醫院、永續醫院、典範醫院等六大方向全面升級。

此次捐贈強化的 PoCUS（重點式照護超音波）教學結合臨床現場具高度即時性，能提升臨床反應速度，也讓教學、科技與照護品質同步進步，是邁向智慧與創新醫院的重要關鍵。這批設備象徵雲林分院在臨床教學與偏鄉醫療的同步升級，不僅改善教學環境，也讓雲林民眾直接受惠。

▲PGY醫師現場示範操錯手持式超音波設備，呈現更高診斷效率。（圖／記者游瓊華翻攝）