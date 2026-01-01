　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

宣導勤務秒變救援現場　屏東內埔警直擊車禍！即時守護2騎士

▲內埔警方即時提供外籍移工車禍協助。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方即時提供外籍移工車禍協助。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局萬巒分駐所員警，日前晚間在萬巒鄉南進路與復興路口執行機車交通宣導時，突見兩輛機車發生碰撞，員警第一時間進入路口擺放三角錐警示來車，並引導當事人至安全處，防止二次事故發生，隨後主動協助受傷外籍移工聯繫家屬，暖心作為獲得高度肯定。

內埔分局萬巒分駐所警員羅家坤，日前晚間9點多，在萬巒鄉南進路與復興路口機車行交通宣導時，突然發現該路口發生2輛機車碰撞，羅員立即走到路口，擺放三角錐警示來車，避免發生二次交通事故，另引導2位當事人站到路旁安全位置。

經羅員初步檢視，2名車禍當事人都輕微擦挫傷，均不願就醫，其中一名年約28歲的男性當事人，為菲律賓籍移工克里斯，在萬巒鄉某食品廠任職，他來台工作已兩年，但仍不熟悉本地路況，也只會說英文，對於中文不熟悉，因此無法清楚向其親屬表達事故發生地點。羅員主動協助克里斯，以電話連繫家屬，詳細說明事故發生位置。稍後與克里斯在同一工廠任職的阿姨就抵達現場，警方也趁機向她詳細說明整個案發經過，克里斯及其阿姨，對警方的主動關心及貼心服務，深表感謝。

內埔警分局長江世宏表示，開車一定要提高警覺性，注意周遭道路狀況，及遵守交通規則，尤其是到人生路不熟的地方，這樣才能確保自身與他人安全。民眾不分國籍，如遇緊急狀況，請撥打110或直接到鄰近的派出所求助，員警會提供適當的幫忙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

夢到蛇＝生男還是生女？ 謝京穎.書偉雙胞胎性別大公開！

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

更多熱門

相關新聞

瘋狂發出「暗殺賴清德」斬首令　25歲汽車業務員落網

瘋狂發出「暗殺賴清德」斬首令　25歲汽車業務員落網

屏東縣警察局刑警大隊接獲檢舉，發現有特定帳號在社群平台Threads上多次張貼「暗殺總統」等恐嚇言論，內容涉及威脅國家元首並可能引發社會恐慌，警方不敢大意，立即報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，展開追查行動。

獨／高雄小貨車連續撞3汽機車！女騎士不治

獨／高雄小貨車連續撞3汽機車！女騎士不治

彰化嬤被撞躺地　8機車「繞過」畫面曝

彰化嬤被撞躺地　8機車「繞過」畫面曝

女子網路約「幣商」面交遭搶18萬

女子網路約「幣商」面交遭搶18萬

屏東警開40多槍逮槍砲男！現場畫面曝

屏東警開40多槍逮槍砲男！現場畫面曝

關鍵字：

屏東交通事故移工警察車禍救援

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面