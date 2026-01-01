宣導勤務秒變救援現場　屏東內埔警直擊車禍！即時守護2騎士

▲內埔警方即時提供外籍移工車禍協助。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局萬巒分駐所員警，日前晚間在萬巒鄉南進路與復興路口執行機車交通宣導時，突見兩輛機車發生碰撞，員警第一時間進入路口擺放三角錐警示來車，並引導當事人至安全處，防止二次事故發生，隨後主動協助受傷外籍移工聯繫家屬，暖心作為獲得高度肯定。

內埔分局萬巒分駐所警員羅家坤，日前晚間9點多，在萬巒鄉南進路與復興路口機車行交通宣導時，突然發現該路口發生2輛機車碰撞，羅員立即走到路口，擺放三角錐警示來車，避免發生二次交通事故，另引導2位當事人站到路旁安全位置。

經羅員初步檢視，2名車禍當事人都輕微擦挫傷，均不願就醫，其中一名年約28歲的男性當事人，為菲律賓籍移工克里斯，在萬巒鄉某食品廠任職，他來台工作已兩年，但仍不熟悉本地路況，也只會說英文，對於中文不熟悉，因此無法清楚向其親屬表達事故發生地點。羅員主動協助克里斯，以電話連繫家屬，詳細說明事故發生位置。稍後與克里斯在同一工廠任職的阿姨就抵達現場，警方也趁機向她詳細說明整個案發經過，克里斯及其阿姨，對警方的主動關心及貼心服務，深表感謝。

內埔警分局長江世宏表示，開車一定要提高警覺性，注意周遭道路狀況，及遵守交通規則，尤其是到人生路不熟的地方，這樣才能確保自身與他人安全。民眾不分國籍，如遇緊急狀況，請撥打110或直接到鄰近的派出所求助，員警會提供適當的幫忙。