移工七美外海作業腳趾斷裂！海象不佳難吊掛　巡防艇急後送

▲印尼籍漁工在漁船上腳指斷裂，巡防艇協助接駁將其送醫。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、葉品辰／澎湖報導

澎湖外海昨(5)日下午發生一起海上工傷意外，一艘漁船於七美西南方約55浬海域作業時，船上1名印尼籍漁工不慎發生意外，導致腳指斷裂、傷勢嚴重。海巡署金馬澎分署第十三巡防區獲報後，立即啟動緊急救援機制，原規劃由空勤總隊直升機執行吊掛後送，因海象不佳無法執行，最終改由巡防艇接駁，順利將傷患送醫救治。

海巡署指出，第十三巡防區於昨日下午4時48分接獲民眾通報，指漁船「億X財X號」上有漁工作業受傷，巡防區隨即通報空勤總隊派遣直升機前往，同時派遣巡防艇趕赴指定海域協處。晚間6時35分空勤直升機抵達漁船上空評估後，因現場風浪過大、海象不佳，無法安全執行吊掛任務，只能中止空中後送計畫。

第十三巡防區隨即調整救援方式，指示巡防艇持續執行傷患後送，並同步通報第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合。巡防艇於晚間7時27分與漁船會合，順利將受傷漁工接駁上艇後，立即返航馬公港，並於晚間10時25分抵達，由消防局救護車接手，將傷患送往衛福部澎湖醫院治療。

金馬澎分署呼籲，澎湖四面環海，漁民若在海上作業期間發生意外或緊急狀況，可立即撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過澎湖區漁會漁業廣播電台通報，海巡單位將第一時間派遣人力與船艇前往救援，全力保障漁民生命安全。