　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移工七美外海作業腳趾斷裂！海象不佳難吊掛　巡防艇急後送

▲印尼籍漁工在漁船上腳指斷裂，巡防艇協助接駁將其送醫。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

▲印尼籍漁工在漁船上腳指斷裂，巡防艇協助接駁將其送醫。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、葉品辰／澎湖報導

澎湖外海昨(5)日下午發生一起海上工傷意外，一艘漁船於七美西南方約55浬海域作業時，船上1名印尼籍漁工不慎發生意外，導致腳指斷裂、傷勢嚴重。海巡署金馬澎分署第十三巡防區獲報後，立即啟動緊急救援機制，原規劃由空勤總隊直升機執行吊掛後送，因海象不佳無法執行，最終改由巡防艇接駁，順利將傷患送醫救治。

海巡署指出，第十三巡防區於昨日下午4時48分接獲民眾通報，指漁船「億X財X號」上有漁工作業受傷，巡防區隨即通報空勤總隊派遣直升機前往，同時派遣巡防艇趕赴指定海域協處。晚間6時35分空勤直升機抵達漁船上空評估後，因現場風浪過大、海象不佳，無法安全執行吊掛任務，只能中止空中後送計畫。

▲印尼籍漁工在漁船上腳指斷裂，巡防艇協助接駁將其送醫。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

第十三巡防區隨即調整救援方式，指示巡防艇持續執行傷患後送，並同步通報第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合。巡防艇於晚間7時27分與漁船會合，順利將受傷漁工接駁上艇後，立即返航馬公港，並於晚間10時25分抵達，由消防局救護車接手，將傷患送往衛福部澎湖醫院治療。

金馬澎分署呼籲，澎湖四面環海，漁民若在海上作業期間發生意外或緊急狀況，可立即撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過澎湖區漁會漁業廣播電台通報，海巡單位將第一時間派遣人力與船艇前往救援，全力保障漁民生命安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

F-16飛官失聯！2天前剛度完蜜月回台　疑空間迷向跳傘

快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

快訊／桃園某大學生教室上課突昏倒　當場斷氣送醫搶救不治

快訊／汐五高架4車連撞1人受困！賓士休旅慘爛尾...後方大回堵

「跟妳爸說我性侵妳！」台南男大生追不到女同學暴走

快訊／金門大橋疑有人落海　海巡、消防緊急出動船艇搜救中

中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

【妳也別想好過】寶寶被挖醒「怒氣噴發」：一口奶送給妳XD

社會熱門新聞

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

F-16飛官跳傘失聯！2天前剛度完蜜月

即／爆打國中生前國手身分曝　到案認了揮拳攻擊

即／陳其邁終於說話了　譴責禽獸高官性侵少女

乾冰截肢+電土烤肉　恐怖保險員助詐保　

台中七期虐殺命案主嫌狂問法醫　被法官打斷

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

洗錢306億起訴　茗香園冰室老闆500萬交保

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

直播中叫工作人員轉鏡頭　「賓賓哥」涉打人被訴

港籍貨輪遭浪打落20貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

更多熱門

相關新聞

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

疫後旅宿業人力不足，交通部去年開放申請外籍生來台實習，但不少業者未提供相關保障。觀光署修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，明定外籍實習生獎助金及津貼比照最低工資、每日實習不得超過8小時。

上士潛水亡　澎防部回應了

上士潛水亡　澎防部回應了

宣導變救援　內埔警即時守護騎士

宣導變救援　內埔警即時守護騎士

澎防部上士三連石滬潛水失蹤　警消持續搜尋中

澎防部上士三連石滬潛水失蹤　警消持續搜尋中

以為幫忙領個錢沒事　2移工貪小利被逮

以為幫忙領個錢沒事　2移工貪小利被逮

關鍵字：

澎湖移工七美外海

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面