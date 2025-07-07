桃園區新民立體停車場公辦都更簽約　開創舊城風貌打造新地標

▲桃園區新民立體停車場公辦都更簽約。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政7日出席市府舉行的「新民立體停車場公辦都更簽約典禮」表示，新民立體停車場都市更新案正式啟動，象徵桃園舊城翻轉再生邁出重要里程碑。該基地原為結合圖書館與立體停車場的老舊設施，建築結構不僅不符現行安全法規，亦無法因應現代都市發展需求。

因此，市府把握桃園鐵路地下化動工的契機，啟動全面性的重建計畫，導入都市設計、文創產業招商及交通建設等多元策略，期盼透過此次的公辦都更，將該地區轉型為融合歷史文化與現代機能的城市新地標，進一步帶動周邊商圈再度活化。

▲新民立體停車場都市更新案啟動，開創舊城風貌打造新地標。（圖／新聞處提供）

張善政說，新民立體停車場公辦都更案未來將興建3棟建築，除規劃一般住宅及辦公室外，其中所屬市府的一棟，將設置公共圖書館，提供在地居民多元學習與閱讀空間，並於該棟1至3樓規劃文創商業區域，延續對街文昌帝君廟的文化氛圍，發展具地方特色的創意產業。

未來該案也可望串聯桃園、中壢與內壢等3大車站，以「大車站計畫」為核心，結合桃園鐵路地下化與沿線改造，打造具吸引力的現代都市廊帶，開創桃園舊城的新風貌。

簽約典禮中，張市長代表市府與聯上開發公司簽署合作契約，象徵新民立體停車場的公辦都更案正式啟動，張市長並責成都發局積極推動招商作業，於工程完工後結合「七七藝文町」與「新民老街」，發展為舊城區嶄新的文藝中心，形塑兼具文化底蘊與生活機能的創新場域。

聯上開發總經理李志明表示，該案基地位處桃園核心，鄰近火車站、文昌帝君廟及桃園國小，兼具交通便利與文化底蘊優勢。未來聯上開發公司將積極與市府合作，規劃3棟具有辦公、商業及在地文創等複合式空間，並延伸舊城區的歷史脈絡，打造具有文化厚度與現代機能的城市新亮點，開創桃園都市更新與文化再生的新篇章。

住宅發展處表示，新民立體停車場基地位於桃園區民權路與新民街交叉口，鄰近桃園火車站、景福宮及捷運綠線G08站，地理位置優越。本案由聯上開發股份有限公司斥資42億元開發，經市府整合周邊土地後，基地面積將擴大至5,075平方公尺，預計興建3棟大樓，涵蓋住宅、商業空間及辦公設施等功能。其中，市府棟預計興建地上18層、地下5層，1至3樓設置商業空間，4樓配置圖書館與長青學苑等公共設施，5樓以上則為商辦空間；其餘兩棟則由聯上開發公司與私人地主合作興建，規劃為地上24層、地下5層的大樓，整體工程預計於116年動工，120年完工。

住宅發展處進一步指出，相較以往的公辦都更案，本案延續市府推動的「桃園舊城再生計畫」願景，導入文創產業招商、都市設計與交通建設等策略思維，期盼打造兼具歷史脈絡與現代機能的創新空間，帶動舊城商圈活化，全面翻轉舊城市區面貌，提升市民生活品質，樹立現代宜居都市的新典範。