大陸 大陸焦點 特派現場

「不會打字」救回一命？　51歲陸男被綁至電詐園區後遭轉賣

▲張全安。（圖／翻攝自微博）

▲張全安。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川自貢51歲男子張全安（化名）原本跟著朋友前往柬埔寨「找機會賺錢」，沒想到竟被騙入電詐園區，因不會打字遭老闆準備「轉賣」，途中又遇當地警方查車被棄置異鄉，只能在陌生國度四處求助。從11月中旬到12月上旬，短短20多天內，他的遭遇驚險曲折，如同被迫演出一場未能迎來大結局的電影。

據《九派新聞》報導，張全安透露，因聽說朋友的哥哥在寮國賺到錢，便抱著「想多賺點」的念頭出國。他回憶，自己一路從自貢被接至雲南，再前往寮國，最後被送到柬埔寨，「直到進園區才曉得糟了」。園區人員全是中國人，他因不會敲鍵盤，被老闆認定無法做電詐工作，準備轉賣到下一個園區。

途中車輛被警方攔查，園區人員害怕牽連，匆忙將人丟下。張全安表示，自己沒有護照，也沒有勞工證，根本無法找到工作，只能徒步前往金邊中國大使館附近求助。後來在一家旅店打電話時，認識熱心收留中國人的「海洋三哥」，這段期間吃住皆靠賒帳，目前正在辦理返國手續，「我現在只想盡快回家」。

報導指出，「海洋三哥」是四川達州人，九年前在金邊開旅店，店內多半接待求助的中國人。有人發現沒賺頭，有人意識被騙想逃離，「一年至少要救助好幾百名國人，安排吃住、協助辦旅遊證或回國證明，平均每天大約兩人」。他提到，不少人無法支付住宿費又再次受騙，最後仍回到旅店求助，也有人回國後要求他刪除救援影片，甚至拉黑、舉報他。

他提醒，出國務必透過合法渠道，尤其前往東南亞務工時更應提高警覺，避免落入所謂的「高薪陷阱」。目前，自貢警方已與張全安取得聯繫，正協助其安全返國。

12/06 全台詐欺最新數據

12/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

