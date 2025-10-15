　
大陸 大陸焦點 特派現場

緬北電詐園區花百萬買「中國員工」　他坦言：中國人是最大資源

▲緬北電詐園區。（圖／翻攝自央視新聞）

▲緬北電詐園區。（圖／翻攝自央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國公安機關近日針對緬北果敢地區的「四大家族」犯罪集團，魏家與劉家等專案已提起公訴，相關案件已全面進入司法程序。「四大家族」長期在緬北設立組織，並以電信網路詐騙為核心活動，內部管理方式相當殘暴，甚至有殺人祭天的行為，涉案嫌犯更淡然表示，殺人時毫無感覺，令福建警方相當不可置信。

據《央視新聞》報導，泉州檢方指出，福建省泉州市人民檢察院已依法對緬北果敢魏懷仁犯罪集團主要成員及其他重點涉案人員，依涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、組織他人偷越國（邊）境罪、敲詐勒索罪等多項罪名向泉州市中級人民法院提起公訴，案件進入審判程序。

▲▼緬北電詐園區花百萬買「中國員工」。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼家族接班人隨機抓陌生人，殺人祭天。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼緬北電詐園區花百萬買「中國員工」。（圖／翻攝自央視新聞）

隨著明家犯罪集團一審宣判、白家犯罪集團一審開庭審理，官方表示，魏家等家族對中國公民實施的涉嫌犯罪事實也將接受司法審查。檢方與警方指出，這類在特定地緣政治縫隙中滋生的地方武裝犯罪組織，往往以電詐為經濟命脈，並以暴力及政治關係作為維穩手段；雖具共通特徵，但在權力來源與作案方式上各有不同。

警方調查顯示，魏家多年來建立起政、軍、商相互勾連的「鐵三角」體系，藉由掌握編制化的邊防營擁有正規軍權，成為其在緬北橫行的重要根基。專案組表示，在檢方提訴前的最後訊問階段，主要頭目魏懷仁及骨幹人物、其外甥陳大衛已被移送偵辦，當時魏家正推動家族二代承接部分邊防軍事職務，以延續對當地武裝的控制。

▲殺人祭天者表示無感。（圖／翻攝自央視新聞）

▲殺人祭天者表示無感。（圖／翻攝自央視新聞）

經濟面向上，魏家透過博彩、色情等產業完成原始積累，後來更大規模承接轉移至緬北的電信詐騙產業。檢警調查指出，魏家不僅提供場地與武裝保護，還與詐騙金主合資、收取高額租金，並以高價買賣中國籍員工作為人力來源。

有證據顯示，一名中國籍員工曾被以「30多萬人民幣」的價格買入並販賣（人民幣，下同，約新台幣130萬元）。調查並發現，若被害人試圖返家，往往還需繳交數十萬元贖金才能獲釋。園區內一名高層表示，「因為對於詐騙公司來講，中國員工是最重要的資源。」

更令人髮指的是，專案組發現魏家與其屬下以武力管控園區內人員，對未達業績者或試圖逃離者實施非法拘禁、毆打甚至處決。辦案人員透露，園區管理常態化使用暴力壓制底層人員，並出現以殺人「祭天」等儀式性殘暴行徑，顯示集團對人命的漠視已達極端程度。

▲緬北電詐園區花百萬買中國員工。（圖／翻攝自央視新聞）

▲緬北電詐園區花百萬買中國員工。（圖／翻攝自央視新聞）

為蒐集關鍵證據，偵辦團隊先後三度赴緬北果敢老街實地取證，並依託中緬執法安全合作機制，透過嫌犯供述、衛星影像比對、現場視訊鑑定與挖掘埋屍點等方式取得物證與遺骸。泉州警方表示，已挖掘並經DNA鑑定確認為中國公民的屍骨數具，這些證據將作為命案定罪的直接支撐。檢方強調「血債必須償還」，將全力推動司法程序，追究相關責任。

偵辦人員表示，取證過程面臨風險與挑戰，但為追索被害人遺骸與還原案情，專案組仍多次前出緬北，克服戰事與治安障礙完成勘驗。檢警強調，透過縝密調查與跨國協作，已掌握大量可供起訴與定罪的證據，後續將移請法院依法審理，讓犯罪事實經司法程序公諸於世。

10/14 全台詐欺最新數據

緬北詐騙四大家族明家成員判死刑團滅 魏家及劉家罪行公佈待審

緬北詐騙四大家族明家成員判死刑團滅 魏家及劉家罪行公佈待審

大陸公安部打擊緬北詐騙犯罪專項行動收網後，已累計抓獲逾5.7萬名涉案陸籍嫌犯，緬北果敢地區長期盤踞的「四大家族」犯罪集團遭到毀滅性打擊。其中，明家集團核心成員遭判處死刑，至於魏家與劉家集團案件則已提起公訴，由大陸公安部公佈其罪行和證據，全面進入司法程序。

緬北詐騙家族明家39人大審 一審結果出爐：11人死刑、5人死緩

緬北詐騙家族明家39人大審 一審結果出爐：11人死刑、5人死緩

高職、高中肄業生自學「破解超商商品卡」　盜領全台獲利近百萬

高職、高中肄業生自學「破解超商商品卡」　盜領全台獲利近百萬

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

高雄16槍命案權利車成焦點　江湖人士：煙霧彈

緬北「斷指」惡夢！　黑牢牆遺言想活下去

緬北「斷指」惡夢！　黑牢牆遺言想活下去

