瘋狂盜墓！34歲男「家藏上百具人骨」還有嬰屍　檢警嚇壞

▲ 葛拉克家中藏有逾百具遺骨。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州34歲男子葛拉克（Jonathan Gerlach）涉嫌盜墓，警方在他住家及租用的倉庫內查獲逾100具完整或部分人類遺骸，駭人場景宛如恐怖片真實上演。當地檢察官直言，這是他們從未見過的驚悚畫面。

根據《福斯新聞》，德拉瓦郡檢察官辦公室指出，警方本周逮捕涉嫌闖入費城郊區摩利亞山公墓（Mount Moriah Cemetery）盜墓的葛拉克。6日晚間約8時，員警跟監過程中發現嫌犯車輛後座明顯可見大量人骨與頭骨，隨後目擊他手持麻布袋、撬棍等工具走出墓園。

檢察官魯斯（Tanner Rouse）8日形容，「辦案人員走進的現場就像一部栩栩如生的恐怖片，從我自己到刑警、法醫，所有參與調查的人都未曾見過這種景象」，且查獲的遺骸年代橫跨數百年，甚至包含出生僅數月的嬰兒遺骨。

嫌犯落網後坦承竊取約30具遺骸，但實際數量遠超過他的供詞。魯斯指出，「警方已找到數量龐大的骨骸，我們仍在努力拼湊它們的身分、來源及確切數量，還需要很長的時間才能有最終答案。」

葛拉克被控逾450項罪名，包括100項褻瀆屍體罪、100項非法竊盜罪及100項收受贓物罪。法院將保釋金訂為100萬美元（約新台幣3160萬元），預計20日進行傳訊聽證。

魯斯也向受害家屬致意，「我為那些因此痛苦、試圖確認是否為自己摯愛遺骸的人們感到悲痛。」