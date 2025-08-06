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守護國家數位生命線　海巡署8/13舉辦海底電纜安全研討會

▲海巡署將於8月13 日在高等檢察署博愛講堂舉辦「強化海底電纜偵審知能暨國安研討會」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署將於8月13 日在高等檢察署舉辦「強化海底電纜偵審知能暨國安研討會」。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

為強化海底電纜的安全防護與偵辦能量，海巡署將於8月13日在高等檢察署博愛講堂舉辦「強化海底電纜偵審知能暨國安研討會」，結合最高檢察署、經濟刑法學會，邀集產、官、學界與檢察機關、海巡署等單位共同參與，針對海底電纜管理機制、偵查實務、安全維護、廉政風險與跨機關合作進行深入研討，期盼藉由法學視角與實務經驗交流，共同守護國家數位生命線的安全與永續。

海巡署指出，海底電纜是各國通訊的重要命脈，更是國安關鍵基礎設施。今年2月發生的我國首宗破壞海底電纜成功判刑案件「宏泰58號」，即凸顯此議題的重要性。當時海巡署第一時間調派艦艇，成功攔阻逃逸之外國權宜輪，押返台南安平港，並由台南地檢署偵辦，6月12日由台南地院判決船長等人有罪。案件因涉及地緣政治與國家安全，備受國內外矚目。

▲海巡署將於8月13 日在高等檢察署博愛講堂舉辦「強化海底電纜偵審知能暨國安研討會」。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出：本次研討會特別邀請數位發展部、交通部航港局、農業部漁業署等相關行政機關，以及中華電信、海洋大學、德國佛萊堡大學等國內外學術機構共同與會。除由相關機關介紹海底電纜管理機制與安全維護措施外，亦安排「宏泰58號」承辦檢察官分享偵辦經驗，並由德國刑法學者與談，深入探討海底電纜所面臨的挑戰及國安防護策略，藉此強化偵辦知能、提升應變能力，並建立跨機關的安全聯防體系。

海巡署強調，「數位安全就是國安，守護海底電纜，就是守護國家命脈」。海巡署作為守護海疆的第一道防線，責任不僅限於海域執法，更肩負維護國家安全的重要使命。海巡期望透過此次研討會的深度交流與經驗分享，整合各界資源，展現跨域合作決心，為國家打造更加堅韌與安全的數位生命線。

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