涉嫌性騷病患身心科醫師遭停診！　中市衛生局：最重廢止醫師證書

▲中國醫藥大學附設醫院一名身心科醫師，遭多名女病患指控疑有性騷擾行為，已遭到院方停診停權（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市再傳醫療倫理案件，中國醫藥大學附設醫院一名身心科醫師，遭多名女病患指控疑有性騷擾行為，對此，台中市衛生局獲報後已介入調查，院方也已將該名醫師停診停權，靜待調查結果。

台中市衛生局也證實，前往醫院初步調查後，該名醫師涉嫌在執行醫療業務時，利用其醫師的專業身分與病患的信任關係，做出違反醫學倫理規範的行為。

據了解，該名醫師的專長涵蓋憂鬱症、思覺失調症及失智症等，並長期致力於社區精神醫學，經常為社區患者進行精神評估與居家治療。此次遭指控的不當接觸，便發生在門診及居家治療過程中。

中國附醫則強調，在獲報後，已立即啟動內部調查機制，並對該名醫師做出全面停權、停止門診及所有相關醫療服務的處置，同時強調將全力配合主管機關調查。

衛生局強調，目前該名醫師已停止所有醫療業務。後續將依據完整的調查結果，按《醫師法》第25條規定，將此案移付市府醫師懲戒委員會進行審議。未來可能的處分包括警告、接受額外繼續教育、停業一段期間或廢止執業執照，最重可廢止其醫師證書，以確保病患的就醫安全與權益。全案目前正由相關單位調查中。