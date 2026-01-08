　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉嫌性騷病患身心科醫師遭停診！　中市衛生局：最重廢止醫師證書

▲▼ 北區,中國醫 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中國醫藥大學附設醫院一名身心科醫師，遭多名女病患指控疑有性騷擾行為，已遭到院方停診停權（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市再傳醫療倫理案件，中國醫藥大學附設醫院一名身心科醫師，遭多名女病患指控疑有性騷擾行為，對此，台中市衛生局獲報後已介入調查，院方也已將該名醫師停診停權，靜待調查結果。

台中市衛生局也證實，前往醫院初步調查後，該名醫師涉嫌在執行醫療業務時，利用其醫師的專業身分與病患的信任關係，做出違反醫學倫理規範的行為。

據了解，該名醫師的專長涵蓋憂鬱症、思覺失調症及失智症等，並長期致力於社區精神醫學，經常為社區患者進行精神評估與居家治療。此次遭指控的不當接觸，便發生在門診及居家治療過程中。

中國附醫則強調，在獲報後，已立即啟動內部調查機制，並對該名醫師做出全面停權、停止門診及所有相關醫療服務的處置，同時強調將全力配合主管機關調查。

衛生局強調，目前該名醫師已停止所有醫療業務。後續將依據完整的調查結果，按《醫師法》第25條規定，將此案移付市府醫師懲戒委員會進行審議。未來可能的處分包括警告、接受額外繼續教育、停業一段期間或廢止執業執照，最重可廢止其醫師證書，以確保病患的就醫安全與權益。全案目前正由相關單位調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

網傳桃園龜山商場出現持刀客　警調監視器：他拿的是鐵尺

快訊／北檢掃蕩太子集團　第7波搜索拘提約談11人

快訊／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

中和2機車擦撞2殤　男騎士「起步未禮讓行進車」挨罰

急落袋反更虧！兄妹見母失智冒名賣鴻海　少賺22萬還被起訴

醒來只剩比基尼！小琉球潛水教練性侵女學員　賠90萬換免囚

雲林古坑低溫6.7°C！山中學校班班有暖氣　26°C避寒上課超舒適

高雄少年隊接連出包！偵查佐酒後挨揍被記大過　警官帶酒容拒測

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

網傳桃園龜山商場出現持刀客　警調監視器：他拿的是鐵尺

快訊／北檢掃蕩太子集團　第7波搜索拘提約談11人

快訊／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

中和2機車擦撞2殤　男騎士「起步未禮讓行進車」挨罰

急落袋反更虧！兄妹見母失智冒名賣鴻海　少賺22萬還被起訴

醒來只剩比基尼！小琉球潛水教練性侵女學員　賠90萬換免囚

雲林古坑低溫6.7°C！山中學校班班有暖氣　26°C避寒上課超舒適

高雄少年隊接連出包！偵查佐酒後挨揍被記大過　警官帶酒容拒測

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

【水鹿肇事現場】闖馬路撞凹車頭　只留下一撮毛跑了QQ

社會熱門新聞

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

快訊／板橋拖板車違規右轉「撞腳踏車」！　女騎士不治

F-16飛官仍失聯　家屬急求宮廟問辛柏毅位置

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

F-16飛官疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

台中房董「下藥白嫖」判刑　曾亂把妹被揍

涉台積電洩密案　第4名內鬼工程師現身畫面曝

更多熱門

相關新聞

女「趴引擎蓋」阻逃慘遭輾壓　車手拒認殺人未遂

女「趴引擎蓋」阻逃慘遭輾壓　車手拒認殺人未遂

台中一名邱婦遭詐騙，親友團出謀圍捕車手，結果女兒柯女奮不顧身，跳趴吳姓車手的轎車引擎蓋，緊抓1.5公里，最後體力不支跌下，還遭吳二度輾壓。吳今日出庭否認殺人未遂，稱原本有踩著煞車，是邱女跟自己爭執，車輛才滑行，僅認傷害。

藍內參民調曝　江啟臣45％勝楊瓊瓔15.5%

藍內參民調曝　江啟臣45％勝楊瓊瓔15.5%

鋁合金龍頭廠下市！董座誆1.2億遭收押起訴

鋁合金龍頭廠下市！董座誆1.2億遭收押起訴

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　女特助仍喊冤

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　女特助仍喊冤

女官員遭拍裸照　主謀女要賠華盛營造136萬

女官員遭拍裸照　主謀女要賠華盛營造136萬

關鍵字：

台中身心科性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面