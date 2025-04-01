龍山寺遭「灑汽油點火」！嫌犯躲街友群被揪出　詭異黑歷史曝光

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區龍山派出所3月中旬獲報，1名男子在寺廟側門灑汽油，導致現場冒出火花，警方到場時火勢已撲滅，循線追查發現，涉案男子就躲在附近的艋舺公園裡，將人逮捕到案，儘管男子矢口否認，但監視器畫面成鐵證，警方將其移送法辦。

警方調查，3月中旬某日凌晨4時許，北市萬華區龍山寺接獲報案，位於西園路上的宮廟側門發生火警，警消到場後儘管火勢撲滅，但是現場確有疑似汽油的燃燒的味道，警方懷疑是嫌犯把汽油裝在米酒瓶，灑在側門附近點火，警方得知後著手進行偵辦，調閱監視器鎖定1名37歲的呂姓男子涉有重嫌。

▲男子曾多次褻瀆廟宇，沒想到上台北朝龍山寺灑汽油點火。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據監視器畫面追人，發現呂男就躲藏在艋舺公園附近，但因艋舺公園深夜都是街友居多，大多部分都是熟面孔，儘管呂躲藏在人群中，但仍被警員一眼就識破他是生面孔，立刻將人帶回派出所進行偵訊。

呂男矢口否認有縱火行為，警方立刻拿出相關監視器畫面當場打臉，最後依照公共危險罪嫌、文化資產保存法等規定移送法辦。警方表示，對於轄內治安要點，均有派員巡守，絕對不容許不法情事發生，對於違法犯嫌，亦會逐一查緝到案，不會放過滋事份子。

▲男子躲艋舺公園，被員警一眼識破。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，呂姓男子原本在中南部活動，有不少褻瀆廟宇的紀錄，曾經在宮廟的天公爐倒不明液體、買雞頭埋在天公爐裡面，行徑相當離譜，也對神明大不敬。