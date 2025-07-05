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惡搞天公爐！倒插香埋剪刀還吐口水　大叔詭辯：不想和神明接觸

▲田中鎮清山宮遭不明男子闖入倒插香埋剪刀噴口水。（圖／民眾提供）

▲田中鎮清山宮遭不明男子闖入倒插香埋剪刀噴口水。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中鎮清山堂日前遭一名胡姓中年怪大叔闖入，竟對天公爐做出倒插香、埋剪刀、噴口水等不敬行為，全程被監視器拍下，廟方氣炸報警，警方調閱監視器追人，男子到案後竟詭辯「不想再跟神明接觸」，訊後依涉毀損等罪嫌送辦。

從監視器畫面可見，該名胡姓男子29日下午獨自進入廟內後，先是將整把香倒過來插滿天公爐東西南北四個方位，接著鬼鬼祟祟在香爐周圍埋東西，最後竟直接對著香爐「呸呸呸」連吐好幾口口水。

▲田中鎮清山宮遭不明男子闖入倒插香埋剪刀噴口水。（圖／民眾提供）

▲田中鎮清山宮遭不明男子闖入倒插香埋剪刀噴口水。（圖／民眾提供）

廟方事後檢查，果然在香爐旁挖出被埋的剪刀，立即報警處理，警方根據監視器畫面迅速鎖定涉案男子，到案後他竟辯稱「不想再跟神明有任何接觸」。

針對該名古怪的大叔所為，民俗專家怒批「這已經不是普通惡作劇，根本是對神明宣戰」，因為「倒插香」，象徵詛咒廟宇香火斷絕、「埋剪刀」：意圖斬斷廟宇氣脈與信眾緣、「噴口水」：直接羞辱神明，一連串褻瀆行為都是民間最忌諱的「大不敬」手法，真的很過分。

▲田中鎮清山宮遭不明男子闖入倒插香埋剪刀噴口水。（圖／民眾提供）

▲田中鎮清山宮遭不明男子闖入倒插香埋剪刀噴口水。（圖／民眾提供）

這已是彰化近期第3起宮廟遭褻瀆事件。今年大年初四，北斗鎮東螺天后宮（東螺媽）就曾被人偷埋「畫硃砂的人骨」，至今尚未破案。大村鄉五顯大帝廟也遭到民眾闖入大肆破壞，這3起事件手法都十分惡劣，引發地方議論紛紛。

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