狂男對天公爐「倒插香+埋剪刀+噴口水」　民俗專家：必遭天譴

記者唐詠絮／彰化報導

彰化宮廟最近很不太平！先是北斗鎮東螺天后宮（東螺媽）在大年初四被人偷埋「畫硃砂的人骨」，至今還沒抓到人。昨(29日)田中鎮清山堂又發生更誇張的事件，一名男子大白天闖進廟裡，不但把香「倒插」在天公爐四方，還偷偷埋剪刀、對著香爐狂噴口水，挑釁意味濃到爆。廟方氣炸立即報警，民俗專家廖大乙也嚴正警告，「這種行為絕對會遭天譴！」

▲田中鎮清山堂遭不明男子闖入倒插香埋剪刀噴口水。（圖／民眾提供）

▲清山堂遭不明男子闖入。（圖／民眾提供）

從廟方提供的監視器畫面可以看到，這名男子作案手法相當詭異，他先是把整把香倒過來插滿天公爐四個方位，接著在香爐周圍埋東西，最後竟直接對著香爐「呸呸呸」連吐好幾口口水。廟方事後檢查，果然在香爐旁挖出被埋的剪刀，氣得直呼，「根本是來破壞神威！」

「這不是普通的惡作劇，根本是對神明宣戰！」民俗專家廖大乙表示，男子一連串的行為都是民間最忌諱的「大不敬」手法，「倒插香是詛咒、埋剪刀是斷人後路、噴口水更是直接羞辱神明，整套做下來擺明就是要來『滅門』的！」

▲田中鎮清山堂遭不明男子闖入倒插香埋剪刀噴口水。（圖／民眾提供）

廖大乙解釋，會使用倒插香科儀，一般廟宇較為常見的是要調兵將時使用；其次深仇大恨要詛咒別人或是要敗壞神明，「惡搞神明絕對會自食惡果」他更透露，過去曾有人不信邪亂試，結果「不是重病就是出意外」，警告男子最好趕快去跟神明懺悔。

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

事件曝光後引發網友暴怒，「連神明都敢惹？」、「應該要去看醫生」、「剪刀＋倒香根本是想害廟裡的人出事」、「之前東螺媽的人骨案該不會也是同一個人？」也有內行人驚呼，「這手法太專業，絕對是懂民俗的人幹的！」

田中分局田中派出所對此表示，經調閱沿線監視器，目前已掌握男子動向，將儘速通知到案說明，後續將依涉毀損等罪嫌送辦。

▲男子在天公爐內埋剪刀。（圖／民眾提供）