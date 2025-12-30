5組4K即時影像全程直播　台東陪全國民眾迎接2026第一道曙光

▲台東5組4K即時影像全程直播。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

為迎接2026年新年到來，台東縣政府規劃結合科技與觀光，於跨年及迎曙光期間，透過縣內5組4K即時影像鏡頭進行直播，邀請全國民眾不受地域限制，共同見證新年第一道曙光，感受台東自然景觀的獨特魅力。

台東縣政府表示，根據中央氣象署預報資料，全台最早迎接曙光的地區，將由台東縣蘭嶼鄉率先登場，預估日出時間為上午6時30分；隨後成功鎮三仙台於6時34分、太麻里鄉曙光園區於6時35分，皆可欣賞壯麗日出景象。此外，海拔2,722公尺的南橫埡口，也將與蘭嶼幾乎同步迎來曙光，為跨年與迎新活動增添更多看點。

縣府交通及觀光發展處指出，縣府近年持續建置即時影像系統，目前已於南橫埡口、池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽、鯉魚山及多良車站等10處重要觀光節點設置即時影像鏡頭，讓民眾隨時掌握現場景況。其中，華源曙光觀景台、杉原灣、南橫埡口、金樽及鯉魚山等5處，更是觀賞曙光的熱門地點，將於迎曙光時段開放4K高畫質直播。

縣府表示，除迎曙光活動外，新的一年台東也已準備多項特色節慶與觀光活動，誠摯邀請全國民眾走進台東、親身體驗山海風光與慢活魅力。相關活動與即時影像資訊，歡迎至「台東觀光旅遊網」或「Amazing Taitung 台東就醬玩」YouTube頻道查詢。