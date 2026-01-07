　
年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

▲夏天天氣,中午豔陽,午休上班族上街買午餐,撐傘遮陽,陽傘,雨傘,行人過馬路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友感嘆，自己親身感受到「中產階級正在消失」不是危言聳聽。他自述年薪約150萬元，存款破百萬，卻仍不敢買房、生小孩，長期下來對稅制與補助制度感到強烈不公平，認為夾在富人與窮人之間的中產，成了最吃虧的一群。貼文曝光後，引發大量網友討論與正反意見交鋒。

該名網友在 Dcard 理財板發文「中產階級正在消失原來是真的」，自己是84年次（31歲），目前在台中租屋生活，名下無房、有一輛國產車。雖然年薪約150萬、存款約百萬出頭，表面看似條件不差，但現實卻讓他對未來感到壓力沉重，「有女友但還不敢生小孩」。

原PO進一步分析原因，直言制度對中產並不友善。他列出三點，包括富人可透過各種方式節稅、補助政策多半落在低收入族群、中產必須穩定繳納12%到20%的綜所稅。他無奈表示，自己每年都設法把年收入壓在120萬以下，否則「真的像在送錢給政府」，健保費也每月繳好幾千。

中產階級嘆「稅後跟窮人差不多」

貼文曝光後，不少網友超認同，「中產現在稅後跟窮人差不多，因為窮人不用繳稅，一般沒賺多少的普通人，每年卻得繳給政府十萬以上的所得稅」、「中產階級就是沒有補助還要繳稅，也沒辦法像富人一樣衣食無憂。」還有人直嘆，「中產階級根本就是社會的真空地帶，沒有補助還要繳稅，也沒辦法像富人一樣衣食無憂」、「年薪再高一點，如果在台北新竹，你會體驗更明顯，稅金會高很多，買房一樣有困難。」

但也有反駁聲音指出，台灣稅收其實主要由高所得族群撐起，「說富人不用繳稅，根本是想太多，台灣綜所稅，99%由前1%富豪繳納，更不要講另外兩大稅基營業營所稅。各縣市大戶條款，上市櫃老闆、大股東、建商，動不動國稅局就找你喝咖啡，上市櫃老闆賣股票繳稅都是很正常」、「一堆人在那邊富人怎樣怎樣可以節稅什麼的，拜託，台灣的稅是靠有錢人跟企業撐起來的。」

找工作最重要的當然是薪水！一名網友驚呼，看到有國外網友應徵工作被打槍就算了，對方還警告，他們不喜歡在面試階段被問薪水、職責與工作文化，讓原PO訝異直呼「問這些很冒犯嗎？」貼文掀起網友怒吼，「不談薪資要談戀愛嗎」、「難道是要問老闆星座、血型？」

中產補助繳稅薪水年薪存款Dcard

