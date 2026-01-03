意外知道「菜鳥同事薪水」她超錯愕！過來人喊是常態：已經不值錢

▲原PO發現新人的底薪和她一樣。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

不是每家公司都會固定調薪，也可能即便工作變多，但還是領差不多的薪水。近日就有網友發文表示，她算公司的老屁股，前陣子公司任務變多，所以就多請了一位新人，豈料她卻意外得知，對方的底薪居然和她一樣，讓她相當錯愕，她可是做了一段時間，才領到這樣的薪水。貼文曝光後，引起討論。

網友意外發現菜鳥同事的底薪和她一樣

這名網友在Dcard上，以「菜鳥同事底薪跟我一樣」為標題發文，提到她目前的工作已經做了4年多，算是公司的老屁股，近來業務越來越多，她實在忙不過來，所以公司就有找了一位新人。然而，對方真的就是菜鳥，很多事情都不會，讓她教得很心累，甚至覺得不如自己一個人忙就好。

結果沒多久後，該新人就被資遣了，而原PO也意外得知，原來那位新人的底薪跟她是一樣的。原PO說，她自認有能力、認真，且是做了好一段時間，才領到這樣的薪水，為什麼新人才剛進公司，就直接跟她領一樣的薪水？

網友分享經驗及想法 過來人喊「這是常態」

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「像你這種有能力（的人），一提離職直接加薪」、「所以他被資遣了啊，可能是當初面試他的人以為他有點實力，才會開給他這樣的薪水，後來發現其實不行，所以資遣」、「所以我很保密我的薪水，因為比早我一年來的前輩多很多」、「跟你差不多，更慘的是新入職同事薪水不但比我高，後續還一直搞我」。

還有網友直言，「做越久，老闆越覺得你不會走，自然也不用替你加薪」、「現在這是常態，出社會工作十年資歷已經不值錢了，很多新人一入職就跟老鳥薪資差不多」。

也有網友建議，「很簡單，去面試，都有這種感覺了，最直接的就是直接去面試，去看看你現在的能力跟外面現在的市場。有好的就去，沒什麼好說的，但若逛了一圈發現外面都是這樣的內容跟薪水的話，那你只好認命，心情也會好一些」、「薪水要自己去談的，靠公司主動加薪，太慢了」。