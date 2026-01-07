　
台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

▲彩豐樓推出〈冬蘊南漁〉主題菜色，以南方海味演繹冬季溫潤料理。（記者林東良翻攝，下同）

▲彩豐樓推出〈冬蘊南漁〉主題菜色，以南方海味演繹冬季溫潤料理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

氣溫走低，餐桌上的味道也跟著轉向溫潤厚實，台南大員皇冠假日酒店中餐廳「彩豐樓」即日起推出「洲際名廚‧味覺巡迴」系列主題〈冬蘊南漁〉，以南方飲食文化與冬季海味為核心，透過行政主廚林宥叡的細膩詮釋，將國際風味主題轉化為貼近台灣家庭餐桌的溫暖料理。

▲彩豐樓推出〈冬蘊南漁〉主題菜色，以南方海味演繹冬季溫潤料理。（記者林東良翻攝，下同）

林宥叡主廚表示，冬季料理不追求過度刺激，而是在火候與時間中累積深度，讓食材本身的鮮甜自然浮現。因此〈冬蘊南漁〉整體以「海味、時令、溫潤」為主軸，融合閩、潮、粵菜系技法精神，運用煎、煨、拌、燻、紅燒等手法，鋪陳出適合寒冬細細品嚐的料理層次。

▲彩豐樓推出〈冬蘊南漁〉主題菜色，以南方海味演繹冬季溫潤料理。（記者林東良翻攝，下同）

彩豐樓此次共推出六道主題特色菜，其中「麻油煎煮龍膽魚」選用龍膽石斑魚柳，以低溫慢煎鎖住水分，再加入黑麻油、老薑與米酒小火煨香，油香溫潤卻不厚重，魚肉入口細嫩鮮美；「黑松露手撕雞」則以粵式清煮雞肉為基底，保留肉質嫩滑，手撕後拌入黑松露碎屑，菌香輕柔包覆，香氣內斂而不搶味。

▲彩豐樓推出〈冬蘊南漁〉主題菜色，以南方海味演繹冬季溫潤料理。（記者林東良翻攝，下同）

冷熱交錯的口感也在菜色中巧妙呈現，「冰花梅醬佛手瓜」保留佛手瓜天然脆度，搭配酸甜平衡的梅醬，清爽解膩；「蜜汁燻魚卷」則以宴席手路菜作法呈現，魚肉油炸定型後浸入蜜汁回潤，外酥內嫩、甜香溫和，讓人一口接一口。

▲彩豐樓推出〈冬蘊南漁〉主題菜色，以南方海味演繹冬季溫潤料理。（記者林東良翻攝，下同）

壓軸登場的「鮑魚外婆紅燒肉」，以經典紅燒技法慢燉五花肉，加入鮑魚一同煨煮，海味與醬香層層交織，膠質豐富卻不顯油膩；「撈汁鮮白蝦」則以潮菜酸香提鮮的手法，凸顯白蝦的彈性與鮮甜，為整套菜色留下清爽收尾。

▲彩豐樓推出〈冬蘊南漁〉主題菜色，以南方海味演繹冬季溫潤料理。（記者林東良翻攝，下同）

〈冬蘊南漁〉不僅展現洲際酒店集團年度風味主題精神，也讓冬季海味回歸餐桌最溫暖的位置。這個冬天，不妨放慢腳步，走進彩豐樓，用一桌溫潤南方海味，與家人朋友共享專屬於冬日的料理時光。活動即日起至2月28日止，為確保用餐品質，建議事先訂位。訂位專線：06-512-1807。

