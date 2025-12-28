薪水35K↓就打混！她問「為何不積極一點」　網吐真心話：會努力嗎

▲原PO不解，領35K的人不會想要更努力，以爭取加薪機會嗎？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果薪資不算高，是否就只求「人有到公司上班就好」？近日就有一名女網友發文直言，她對於月薪35K以下上班族的工作狀態感到不解，質疑他們的工作心態是否過於消極？貼文曝光後，引起討論。

薪水不到35K！她嘆很多人工作態度消極

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「薪水三萬的人工作態度」為標題發文表示，她很好奇薪水只有35K以下的人，工作態度是否真的只是人有到就好？她不解，為何這些人不會想要更積極一點，把工作做得更完善？

原PO也納悶，為什麼這些人不主動替老闆思考如何提升公司收入，進而為自己爭取加薪機會？她最後更直言，她觀察下來，感覺不少月薪35K以下的員工「都在混」。

一票網友反質疑！也有網友看法不同

貼文一出，不少網友都表示，「3萬5想著幫老闆提高公司收入？想著幫自己提高收入就好吧」、「35K要認真工作嗎？這是一個好問題」、「你是說我賺2萬9，還無償加班的人不夠努力嗎？老闆只會覺得你做得不夠多，不會覺得你賺得不夠多」。還有網友直言，「實領不到3萬5來回答，當初面試都說得很好聽，結果來了之後薪資給最低，除了本職工作還要兼櫃檯、寫文案和拍影片，薪資都沒有任何成長，老闆和主管還說你在偷懶，你會想要努力嗎」。

但也有網友則認為，「我覺得薪水不管幾萬都要認真工作，主要是很多工作能力是在工作中習得的，方便你下一間跳槽的時候帶著能力跟態度去，你混過一年，去下一間公司也只能帶著混過一年的實力去」。